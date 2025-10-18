Danas je svjetski dan kravate. Znate li gdje je postavljena najveća kravata ikad?

Danas se diljem svijeta obilježava Svjetski dan kravate, modnog detalja koji je potekao upravo iz Hrvatske i postao globalni simbol elegancije, profinjenosti i identiteta.

Kravata, koju su u 17. stoljeću u Europu donijeli hrvatski vojnici, postala je neizostavan dio muške (a sve češće i ženske) modne svakodnevice. Naziv “cravate” – koji se koristi u mnogim svjetskim jezicima – potječe upravo od riječi “Croate”, što znači “Hrvat”.

Hrvatska je 2003. godine zahvaljujući udruzi Academia Cravatica i kampanji “Kravata oko Arene” pokrenula inicijativu da se 18. listopada proglasi Svjetskim danom kravate – što je kasnije prihvaćeno i na međunarodnoj razini.

Danas se taj dan obilježava različitim događanjima, izložbama, modnim revijama i edukativnim aktivnostima kojima se podsjeća na hrvatsko porijeklo ovog elegantnog simbola.

Od vojnika do diplomata

Kravata je kroz stoljeća prošla dug put, od dijela vojne odore do prepoznatljivog modnog i diplomatskog znaka. Danas je nose državnici, poslovni ljudi, umjetnici i svi oni koji žele dodati dašak elegancije svom izgledu.

Mnogi modni dizajneri vraćaju kravatu u središte pozornosti, spajajući klasične linije s modernim krojevima i uzorcima. Često se nosi i u ležernim kombinacijama, čime postaje simbol osobnog stila, a ne samo formalnosti.

Jeste li znali? Najveća kravata ikada postavljena omotana je 2003. godine oko pulske Arene – bila je duga 808 metara, a široka 25 metara!