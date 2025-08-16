Danas je Sveti Roko: Sretan imendan svima koji nose njegovo ime

Danas, 16. kolovoza, blagdan je sv. Roka, franjevačkog trećoredca, hodočasnika, dobrotvora, zaštitnik od kuge i kolere. Sretan imendan želimo svim koji nose ime Roko ili Rok (Rochus, Roch, Rocco, Roque), kao i svima onima koji nose izvedenice tog imena.

Tko je bio sv. Roko?

Sveti Rok je rođen 1295. godine u Montpellieru, starodrevnom gradiću u južnoj Francuskoj. Otac mu je bio grof, a pobožna majka mu je dala odličan odgoj. Dulje su vremena bili bez poroda, a tako su željeli djecu. Molili su i zavjetovali se i Bog im je dao sina, koji će postati slavan svetac. Njegovi su se preci borili za oslobađanje Svete zemlje. Kao mladić ostao je bez roditelja, pa je sva svoja dobra prodao, a novac razdijelio siromasima. Kao siromašan hodočasnik uputio se u Rim, nadahnut svetopisamskom riječju: ‘Ako želiš biti savršen, prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imati blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!’, piše Hkm.hr.

Na putu prema Rimu zaustavio se u jednom malom gradiću gdje je dvorio oboljele od zaraznih bolesti. Tu je učinio i nekoliko čudesa. Bog je po njemu izvodio velika djela. Rokova je svetost dokazana križem i patnjom, bez koje ne može biti prave svetosti. Dvoreći okužene od gube, Rok se i sam razbolio, pa su ga u Piacenzi izgnali iz grada. Osjetio se osamljen kao Krist na križu, ali nije očajavao. Sklonio se u obližnju šumu i hranio se biljem i pio vodu iz vrela, koje je poteklo u njegovom skrovištu, uzdajući se posve u Božju providnost. Predaja kaže da mu je jedan pas svakoga dana dolazio i donosio komad kruha i lizao mu rane. Prizor su ovjekovječili mnogi slikari. Vlasnik psa, grof Gottardo Palastrelli, slijedio je životinju u šumu i primio Roka pod svoj krov. Tijekom razgovora Roko je na njega ostavio dubok dojam te se on, inače čovjek ne baš duboke vjere, obratio i prihvatio Roka i njegovao ga dok nije ozdravio.

Nakon što je ozdravio, Roko je nastavio put prema svom rodnom gradu. Iscrpljen od teške bolesti bio je potpuno izobličen te ga sugrađani nisu mogli prepoznati. Smatrajući ga sumnjivcem bacili su ga u zatvor. Tamo je proveo pet godina i ponovo obolio od kuge. Na samrti, svećeniku koji mu je došao podijeliti sakramente, otkrio je tko je. Preminuo je 16. kolovoza 1327. godine. Pripisuju mu se mnoga čudesa i ozdravljenja. Štovanje ovog sveca su uvelike proširili franjevci i kapucini. U Rimski martirologij ga je unio papa Grgur XIII. Taj unos kasnije potvrđuje i papa Urban VIII.

Molitva Svetog Roka protiv zaraznih bolesti

O, Bože Spasitelju, Isuse Kriste, Ti si u svojoj punoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti svetoga Roka postavio za moćnog zaštitnika protiv zaraznih bolesti i preko njega udijelio obilje blagoslova bližnjima u tjeskobi. Zbog njegovih zasluga smiluj se i nama, kad je naše zdravlje ugroženo i kad nas strah od smrti zahvati. Odvrati anđela smrti da imamo vremena za kajanje, jer Ti ne želiš smrt grešnika, nego da se obrati i živi. Amen. Gospodine, priteci mi u pomoć. Jer sam slab i siromah, pomozi mi o, Bože. Ti si moj Pomoćnik i Spasitelj. Gospodine, ne odugovlači dalje. Sveti Roko, moli za nas. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.