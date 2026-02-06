Danas je Dan crvenih haljina

"Dan crvenih haljina“ globalna je inicijativa posvećena podizanju svijesti o zdravlju žena, s naglaskom na prevenciju bolesti srca i krvnih žila kroz usvajanje zdravih životnih navika. Svake godine, prvog petka u veljači, obilježava se 'Dan crvenih haljina'. Riječ je o javnozdravstvenoj kampanji pokrenutoj kako bi se podigla svijest o moždanom udaru kod žena koji je nedovoljno prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen. Haljina kao univerzalni simbol žene, a crvena boja kao simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja. U Hrvatskoj je ovu kampanju 2019. godine pokrenulo Hrvatsko neurološko društvo.

Iako se nastanak moždanog udara povećava s godinama, sve se češće događa u mlađoj dobi do 45 godina. Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj od moždanog udara godišnje oboli između 11.000 i 12.000 osoba, a umire približno 5.000 osoba (3.000 žena i 2.000 muškaraca). Moždani udar je drugi uzrok smrti u našoj zemlji.

Obilježavanju se i ove godine priključila Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split. Liječnici i medicinske sestre će danas od 9 do 11 sati na glavnom ulazu u stacionar Firule provoditi javnozdravstvenu akciju. Zainteresirani će imati priliku izmjeriti razinu šećera u krvi, tlak te saznati više o prevenciji i simptomima moždanog udara.

Već tradicionalno, Dan crvenih haljina obilježava i Zdravstvena škola Split. U 10 sati u atriju škole biti će javnozdravstvena akcija mjerenja glukoze u plazmi, arterijskog tlaka i tjelesne mase. U 12.30 u školskoj multimedijskoj dvorani održat će se panel rasprava "Moždani udar kod žena" na kojoj će sudjelovati predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Split doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, dr. med., specijalist neurologije i subspecijalist intenzivne medicine i Marino Marčić, dr. med. specijalist neurologije sa Zavod za vaskularnu neurologiju i intenzivno liječenje Klinike za neurologiju KBC-a Split. Prikazat će se slučajevi tri žene oboljele od moždanog udara, a sve završava modnom revijom crvenih haljina koje će nositi nastavnice i učenice škole.