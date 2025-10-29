Danas igra Hajduk. Evo gdje gledati

Nogometaši Hajduka danas od 15:30 sati gostuju u Vinkovcima, gdje ih u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa dočekuje domaća Cibalia. Momčad iz Vinkovaca trenutačno zauzima šesto mjesto u Prvoj NL, a u ovu je fazu natjecanja stigla pobjedom protiv Vukovara (1:0) u šesnaestini finala.
Splićani će tražiti prolazak među osam najboljih uz izravan televizijski prijenos – dvoboj možete pratiti na kanalima MAXSport 1 i HDTV.
Današnji raspored utakmica osmine finala Kupa:
- Rudeš – Gorica (13:00, MAXSport 1)
- BSK Bijelo Brdo – Slaven Belupo (14:00, MAXSport 2)
- Cibalia – Hajduk (15:30, MAXSport 1, HDTV)
- Lokomotiva – Varteks (17:00, MAXSport 2)
