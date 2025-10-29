Danas igra Hajduk. Evo gdje gledati

Nogometaši Hajduka danas od 15:30 sati gostuju u Vinkovcima, gdje ih u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa dočekuje domaća Cibalia. Momčad iz Vinkovaca trenutačno zauzima šesto mjesto u Prvoj NL, a u ovu je fazu natjecanja stigla pobjedom protiv Vukovara (1:0) u šesnaestini finala.

Splićani će tražiti prolazak među osam najboljih uz izravan televizijski prijenos – dvoboj možete pratiti na kanalima MAXSport 1 i HDTV.

Današnji raspored utakmica osmine finala Kupa:

Rudeš – Gorica (13:00, MAXSport 1)

(13:00, MAXSport 1) BSK Bijelo Brdo – Slaven Belupo (14:00, MAXSport 2)

(14:00, MAXSport 2) Cibalia – Hajduk (15:30, MAXSport 1, HDTV)

(15:30, MAXSport 1, HDTV) Lokomotiva – Varteks (17:00, MAXSport 2)