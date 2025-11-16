Close Menu

Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje: Splitski studenti organiziraju paljenje svijeća i misu na Kampusu

Mjesto okupljanja je Sveučilišni kampus

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu najavio je obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, koje će se održati u ponedjeljak, 17. studenoga, na Sveučilišnom kampusu. Događaj je organiziran u suradnji s više studentskih udruga, a cilj je odati počast svim žrtvama Domovinskog rata.

Program obilježavanja započet će u 19:30 sati paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici. Studenti su pozvani da se pridruže ovom simboličnom činu pijeteta kojim se svake godine prisjećamo herojske obrane Vukovara te stradanja civila i branitelja u Škabrnji.

Nakon paljenja svijeća, u 20:30 sati u kapelici na Kampusu bit će služena misa zadušnica za žrtve Domovinskog rata. Misu će predvoditi Don Antun Mate Antunović.

Organizatori poručuju kako je obilježavanje Dana sjećanja važan trenutak zajedništva i prisjećanja te potiču studente i građane da se odazovu u što većem broju.

Mjesto okupljanja je Sveučilišni kampus.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0