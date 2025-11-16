Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje: Splitski studenti organiziraju paljenje svijeća i misu na Kampusu

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu najavio je obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, koje će se održati u ponedjeljak, 17. studenoga, na Sveučilišnom kampusu. Događaj je organiziran u suradnji s više studentskih udruga, a cilj je odati počast svim žrtvama Domovinskog rata.

Program obilježavanja započet će u 19:30 sati paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici. Studenti su pozvani da se pridruže ovom simboličnom činu pijeteta kojim se svake godine prisjećamo herojske obrane Vukovara te stradanja civila i branitelja u Škabrnji.

Nakon paljenja svijeća, u 20:30 sati u kapelici na Kampusu bit će služena misa zadušnica za žrtve Domovinskog rata. Misu će predvoditi Don Antun Mate Antunović.

Organizatori poručuju kako je obilježavanje Dana sjećanja važan trenutak zajedništva i prisjećanja te potiču studente i građane da se odazovu u što većem broju.

Mjesto okupljanja je Sveučilišni kampus.