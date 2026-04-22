Dan planeta Zemlje u Zvjezdanom selu Mosor: Osnovci sadili drveće i učili o prirodi

Povodom međunarodnog Dana planeta Zemlje, koji se obilježava 22. travnja, udruga Zvjezdano selo Mosor ove je srijede organizirala prigodni program u sklopu svoje Škole u prirodi, koju provodi već 24. godinu. U aktivnostima su sudjelovali učenici triju petih razreda Osnovne škole Sućidar sa svojim učiteljicama, kao i djelatnici Hrvatskih šuma, UŠP Split, Šumarije Split.

Program je održan i u okviru ovogodišnjeg Festivala znanosti, čiji je organizator Sveučilište u Splitu. Obilježavanje Dana planeta Zemlje započelo je uz rijeku Žrnovnicu, gdje je voditelj Škole u prirodi i tajnik Udruge Tomislav Nikolić učenike upoznao s važnošću zaštite okoliša i razvoja ekološke svijesti. Govorio im je o biljnom i životinjskom svijetu toga kraja, rasprostranjenosti vode u prirodi te važnosti šuma i brige za njih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prije dolaska u zvjezdarnicu, učenici su razgledali i malu špilju u podnožju Makirine.

Predavanje o sadnji drveća i sadnja dvadesetak sadnica

U zvjezdarnici u Gornjem Sitnom za učenike je potom održano kratko predavanje na temu "Sadnja drveća". Predavanje je održao dipl. inž. šumarstva UŠP Split Damjan Metličić, revirnik u Šumariji Split, kao uvod u središnji dio programa.

Uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma, djeca su u vrtu pokraj zvjezdarnice posadila dvadesetak sadnica crnog jasena i hrasta medunca. U nastavku programa astronom-animator Udruge Zoran Knez održao je predavanje o Sunčevu sustavu, nakon čega je s terase objekta organizirano panoramsko promatranje okolice dalekozorima. Iako je bilo planirano i promatranje Sunca teleskopom, ono je zbog naoblake moralo biti otkazano. Učenici su zato ostatak programa iskoristili na kreativan način pa su kredama u boji oslikali asfalt uz zvjezdarnicu motivima proljeća.