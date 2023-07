DAN ODLUKE Maturanti, danas će biti objavljeni privremeni rezultati mature. Evo i kada

Privremene rezultate prvog roka mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavit će danas točno u podne.

Maturanti će u sustavu Postani student moći vidjeti kako su riješili maturu, koji su na rang ljestvici za upis na fakultete nakon rezultata matura, a potom i priložiti žalbu ako za to ima potrebe.

U 14:00 sati bit će objavljene i privremene rang-liste za upis na studijske programe, javlja Srednja.hr.

Konačni rezultati

Konačni rezultati mature bit će poznati nakon žalbenog roka, 19. srpnja. Sve do tog datuma, do 13:59 maturanti mogu prijavljivati studijske programe, brisati ih s popisa, odnosno raditi promjene na svojoj listi prioriteta. Treba naglasiti da su neki fakulteti mogli odrediti i raniji rok zaključenja prijave, a to su obično studiji koji provode dodatne provjere. Konačne rang-liste bit će vidljive isto 19. srpnja, ali iza 15 sati.