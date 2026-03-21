DAN NARCISA Gradonačelnik Solina uz Salonitanke: "Neka vam na listi prioriteta samopregled bude na vrhu"

Dan narcisa obilježen je danas i u Solinu, gdje su članice udruge Salonitanke još jednom podsjetile na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. U humanitarnoj akciji sudjelovao je i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je pružio podršku ženama oboljelima od ove bolesti te naglasio važnost redovitih pregleda i brige o zdravlju.

U nastavku prenosimo njegovu objavu:

"I ove godine pridružio sam se našim dragim Salonitankama u obilježavanju Dana narcisa, dajući potporu njima i svim ženama oboljelim od raka dojke.

Članice udruge svake godine na ovaj dan podsjećaju nas na važnost samopregleda i liječničke kontrole koji igraju veliku ulogu u očuvanju zdravlja.

Dijelili su se narcisi, cvijet koji simbolizira nadu i buđenje novog života.

Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važno u kojoj fazi je bolest dijagnosticirana i kada je započeto liječenje – vodite računa o svom zdravlju i neka vam na listi prioriteta samopregled bude na vrhu", poručio je Ninčević.