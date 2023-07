DAN NAKON ULTRE: Sve uredno kao da nije protutnjalo 30 tisuća partijanera, nema ih uništenih po grmlju nego po - stanicama!

Kao da se prije samo nekoliko sati ništa nije događalo na Parku mladeži: cijeli taj dio Splita kojeg su od petka okupirali Ultranauti, jer ponovo je u gradu najveći festival elektronske glazbe u Europi, u subotu ujutro blistao je praktički bez papirića na cesti, kamoli boca.

Dakle, velike pohvale na organizaciji i trudu gradskim komunalcima, prvenstveno djelatnicima Čistoće i Parkova i nasada. Nije šala ni ironija, dobro su organizirani i ekipirani te su 'pojeli' škovace i sve tragove velikog tuluma u roku odma'.

Nije bilo baš ni uništenih partijanera - jutro s tek izvirujućim suncem koje najavljuje žegu nije kao nekad obasjavalo šatore na Gusara ili izvaljene momke Bašti Šore, nije bilo masovne pojave mladosti koja nakon noćne zabave ubija oko po splitskim plažama, dapače, puno je više bilo jogerica i rekreativaca. Većina sa slušalicama na ušima, nije to ista ekipa koja je do pet ujutro skakala u ritmu DJ-eva.

Potvrdila nam je to i jedna od ranojutarnjih kupačica, kaže kako cijelim putem od Parka Emanuela Vidovića do Gusara nije vidjela niti jednog Ultraša u travi. Istina, sinoć su bučili dok su prolazili na ruti između grada i stadiona, ali nije to previše trajalo, doznajemo od žene koja određene zasluge pripisuje i policiji...

Uglavnom, tek pokoji mladić s glavom među rukama, a čini se da su autobusne stanice bile posebno interesantne jer smo vidjeli čak dvojicu kako u njima spavaju snom pravednika...