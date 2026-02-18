Dan kad je ciklona Tara prekrila Dalmaciju snijegom. Pogledajte kako je to izgledalo

Na današnji dan 2009. godine ciklona Tara donijela je kratkotrajnu, ali snažniju zimsku promjenu vremena, s najviše snijega u Dalmaciji

Početkom druge polovice veljače 2009. godine, ciklona Tara donijela je kratkotrajnu, ali snažniju zimsku promjenu vremena, s najviše snijega u Dalmaciji. Tara je bila najjača zimska oluja koja je pogodila cijelu Dalmaciju od 2006. godine. Najveća količina snijega pala je 18. veljače 2009., prije točno 17 godina.

Split bijel prvi put nakon 2006. godine

Prvi put nakon 2006. godine zabijelio se Split. Za razliku od ostalih gradova koji su se do sada već bili zabijelili, snijeg je u Splitu počeo padati u srijedu u 2 sata iza ponoći, ali nakon višesate kiše koja je natopila tlo. Bez obzira na to, snijeg je zabijelio područje čitave splitske regije s nekoliko centimetara.

Osim uz obalu, snijeg je padao i na srednjodalmatinskim otocima. Snijeg se na dijelovima Brača nije otopio ni pet dana nakon padanja! U gradu Hvaru na otoku Hvaru snijeg je pao (sa konkretnim snježnim pokrivačem) prvi put nakon dugih 17 godina! U srednjoj Dalmaciji najviše snijega palo je u zaleđu obale. Primjerice u Sutini je palo 20 cm, a u Zelovu čak 40 cm snijega. Srijeda ujutro bila je šokantna za brojne Dalmatince koji su se probudili u snježnoj bjelini ali i ledu koji se stvorio zbog niskih temperatura. U gradovima je zavladao prometni kolaps na nekoliko sati, a većina škoa je bila zatovrena.Tijekom jutra zimska ciklona Tara nastavila se kretati dalje prema jugu. Nakon podosta vremena zabijelila se Makarska i sva okolna mjesta, a snijeg je osobito bio obilan na imotskom području i Zabiokovlju gdje su zbog snježnih nanosa neka sela ostala odsječena od ostatka svijeta.

Prisjetimo se kako je izgledao u Splitu, Žrnovnici, Dubravi i Dubrovniku...