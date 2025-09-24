Damjan je 40 minuta bio u sauni bez svijesti. Otkazali su mu bubrezi i jetra, spasili su ga naši liječnici

Mozaik životne pobjede 33-godišnji Damjan još slaže. Boravak u javnoj sauni, toplinski udar i pad pokraj peći - sam 40 minuta na oko 90 stupnjeva.

Izvukao ga je čovjek kojeg još nije upoznao, u pomoć su mu priskočili kum i djelatnici hitne.

- Prvo sjećanje koje imam - je otprilike par dana nakon transplantacije. Ono što je zapravo koliko sam shvatio svima fascinantno što pri toj temperaturi najčešće ode mozak, jer ostane bez kisika. Ja u tom pogledu nisam imao problema, stradala je zapravo sama ta koža koja je zadobila opekline, te jetra i bubrezi koji su u potpunosti zakazali, rekao je Damjan Moškatelo.

Tri mjeseca poslije, vježba i hoda

Mjesec i pol proveo je u izolaciji, u jedinici intenzivnog liječenja, dijaliza i transplantacija jetre značili su mogući spas, piše HRT.

Gotovo tri mjeseca poslije, vježba, hoda i grli suprugu. Niže zahvale.

- Neću nikog imenovati imenom, jer je 30 i nešto doktora sudjelovalo i medicinskog osoblja i na operaciji koja je trajala 11 sati, zato što je bilo nekih komplikacija. Gledam ovo kao na neki zadatak i novu priliku da idem dalje, poručio je Moškatelo.

To dalje uz obitelj i prijatelje lakše je i jednostavnije.

- Zaista sam beskrajno zahvalna i donoru i njegovoj obitelji, na svim čudima i doktorima i svim sestrama, apsolutno cijelom osoblju s Rebra zato što je on tu danas s nama, naglasila je Tihana Moškatelo.

Jetra stigla u roku od 72 sata

U KBC-u Zagreb sličan slučaj ne pamte.

- Definitivno je bio jako težak slučaj, radilo se o mladom pacijentu s netipičnim uzrokom zatajenja jetre i teško je tu izvagati, s jedne strane da se ne uđe u nepotrebnu transplantaciju, a s druge ako se ta prilika propusti, da ga se životno ugrozi, istaknuo je gastroenterolog, član tima za transplantaciju jetre Vibor Šeša, dr. med., KBC Zagreb.

Jetra je stigla u roku od 72 sata.

- Da on nije bio transplantiran, on ne bi preživio čitavu tu situaciju. Transplantacije jetre se često rade u Hrvatskoj, ali ne zbog akutnog zatajenja, akutno zatajenje je svega tri posto nekakvih indikacija, rekla je voditeljica Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Ana Mrzljak, dr. med.

- On je dobro i doživotno, naravno, sad naš pacijent, pacijent s transplantiranom jetrom, koji će nastaviti dolaziti k nama na kontrole u malo manjim intervalima, poručila je specijalist gastroenterolog dr. sc. Iva Košuta, dr. med., članica tima za transplantaciju jetre, KBC Zagreb.

Damjan jako dobro zna da je u sigurnim i stručnim rukama.