Damir Barbir u Hrvatskom saboru: "Tražimo da se paket građevinskih zakona odmah povuče iz procedure"

Hrvatski sabor danas je raspravljao o tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Zakone u saboru predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

O temi je govorio i Damir Barbir, saborski zastupnik s liste Centra.

"Prostor je neobnovljiv resurs. Jednom kad ga uništimo, nema povratka!

Zato tražimo da se paket građevinskih zakona odmah povuče iz procedure!

Pogledaj zašto", napisao je Barbir u opisu videa.