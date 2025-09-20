Dalmatinski revolt: Krave pustoše Gale, ljudi poručuju – neće više

Nekolicina mještana Gale, na području Splitsko-dalmatinske županije, muku muči sa životinjama. U njihove povrtnjake na Kamešnici već neko vrijeme nepozvane navraćaju susjedove životinje koje uništavaju njihov trud. I dok vlasnik životinja nudi naknadu štete, mještani Gale traže trajno rješenje.

Braća Mravak teška srca obilaze svoj mukotrpno uređen povrtnjak na Kamešnici. Krumpir je obilato rodio, ali oni od njega, čini se, neće imati previše koristi.

- Sunce ga je uvatilo, on će pozeleniti i to je za baciti. To se dogodilo i lani, i ove godine isti slučaj, tako da sam lani imao bar 200 kila krumpira koje sam morao baciti, kazao je Anđelko Mravak iz Gale.

A za sve su, kažu, kriva goveda - lokalnoga stočara.

- Ništa mi nemamo protiv njega, neka on čuva svoje blago, lijepo je to da ima, da se muči i on, da se bori, ali ne volimo da nam se radi šteta i tako, rekao je Ivan Porobija iz Gale.

"Problem je manjak komunikacije"

- Lani je, čitave glavice kupusa bile, došle krave, ove godine listine su bile velike, popasle sve. Nema smisla da mi to radimo. Što ću raditi - posijem, mučim se, tri, četiri dana dođem gori iz gušta, vidim i vraćam se kući nervozan, satrale njegove krave, to je previše, izjavio je Ivanko Mravak iz Gale.

Prozvani stočar ništa ne poriče. Ali problem je, kaže, i manjak komunikacije. A sve se, vjeruje, može riješiti - i bez prepirke.

- Ove godine to nismo uspjeli napraviti, ja sam to sad zaogradio, gledamo sad dalje, da budemo ljudi, da se dogovorimo, kad dođu na ogradu, zatvoriti ogradu i to je to. Sve se da ljudski riješiti, a šteta se napravila, šteta je se rekla podmiriti, naveo je Mate Munivrana iz Gale.

No vlasnike povrtnjaka novac ne zanima.

- To se ne može platit, ni tisuću, ni dvije tisuće eura, ne može se to platit jer to je nešto posebno. Ovaj krumpir nije kao onaj dolje, nije ni luk, ni kupus, znači čovjek to radi iz ljubavi, kaže Porobija.

- Mi to ne obrađujemo zbog toga što nama to treba, od potrebe, više da imamo nešto ekološke hrane i da imamo zanimaciju neku, izjavio je Anđelko Mravak.

- Ja ovdje uživam, zato sam i napravio ovo da mogu uživat i radit ovdje, rekao je Ivanko Mravak.

Pa odustati, nikako ne žele. A ne riješi li se problem uskoro, posla bi, kažu, mogle imati i mjerodavne instutucije.