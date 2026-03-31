Dalmatinski gradonačelnik objavio tužnu vijest: "Ponosan. Častan. Veliki domoljub"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ) oprostio se od Nikše Trojanovića, jedaog od utemeljitelja HDZ-a u Konavlima, istaknuvši njegovu važnu ulogu u političkom i društvenom životu Konavala i Dubrovačko-neretvanske županije te ga opisao kao skromnog, hrabrog i čestitog čovjeka.

Oproštaj od čovjeka koji je živio tiho i samozatajno

Franković je naglasio kako je Nikša bio "veliki poljoprivrednik, utemeljitelj HDZ-a i čovjek" s kojim je imao čast dijeliti klupu u Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, gdje su zajedno predstavljali stranku.

Prema njegovim riječima, Nikša je otišao "tiho, skromno i samozatajno", upravo onako kako je i živio. Gradonačelnik je u oproštajnoj poruci istaknuo kako je pokojni Nikša bio čovjek velikih ideala, ali i iznimne osobne snage.

"Bio je sanjar, ali i čovjek iznimne hrabrosti i poštenja. I onda kada je smatrao da su promjene u HDZ-u Konavle nužne, imao je snage istupiti, kandidirati se i pobijediti", naveo je Franković. Dodao je kako su mu se kasniji događaji, ne njegovom krivnjom, teško odrazili na život.

Franković se prisjetio i, kako je naveo, teških razdoblja kada je Nikša na internim sastancima morao dokazivati svoje domoljublje i pripadnost, čak i fotografijama vlastite obitelji.

"To je bilo tužno vrijeme, ali i vrijeme koje je pokazalo koliki je čovjek bio. Nikad nikome ružnu riječ nije uputio", poručio je. U objavi je podsjetio i na Nikšinu ulogu u stvaranju HDZ-a na dubrovačkom području. Kako je naveo, Nikša je krajem osamdesetih pristupio HDZ-u u Zagrebu, a po povratku u Dubrovnik bio je među onima koji su organizirali i sudjelovali na osnivačkim skupštinama diljem tadašnje općine.

"U Konavlima je osnovao HDZ i bio član prvog općinskog odbora", istaknuo je Franković.

Hrabrost koju je platio otkazom

Posebno je izdvojio događaj vezan uz vatrogasce Zračne luke Dubrovnik, za koji kaže da je malo poznat javnosti. Naime, vatrogasci su, povodom Prvog općeg sabora HDZ-a, poslali telegram potpore, vjerojatno jedini takve vrste, koji je pročitan s govornice. "Već sutradan nastala je panika, ali Nikša je hrabro istupio i zaštitio svoje kolege. Za tu hrabrost dobio je otkaz", naveo je Franković.

"Svoj. Ponosan. Častan."

Na kraju oproštaja dubrovački gradonačelnik opisao je Nikšu kao čovjeka čvrstog karaktera i nepokolebljivih uvjerenja. "Eto kakav je bio Nikša. Svoj. Ponosan. Častan. Veliki domoljub", poručio je Franković, zaključivši oproštaj riječima: "Adio, dragi Nikša. Neka ti je laka hrvatska gruda koju si toliko ljubio."