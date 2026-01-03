Dalmatinski grad uvrštenu 10 najuboljih europski gradova za kulturu. Nije Split

Šibenik se našao među 10 najboljih europskih gradova za kulturni posjet u 2026. godini, prema izboru organizacije European Best Destinations. Time se ovaj dalmatinski grad svrstao uz bok znatno većim i međunarodno etabliranim kulturnim središtima poput Verona, Beč i Firenca.

U izbor je bilo uključeno ukupno 40 europskih gradova, a prilikom vrednovanja uzimani su u obzir broj i kvaliteta muzeja, raznolikost kulturnih institucija te kontinuitet i bogatstvo kulturnih programa tijekom cijele godine.

Značajnu ulogu imao je i stručni žiri sastavljen od kulturnih profesionalaca, koji je ocjenjivao povijesnu važnost pojedinih destinacija, snagu suvremene kreativne scene, razinu kulturnog doživljaja za posjetitelje te međunarodnu prepoznatljivost.

U završnoj fazi izbora sudjelovala je i publika – 22.093 putnika iz 131 zemlje svijeta glasovala su za deset finalista, procjenjujući interes za posjet u 2026. godini, autentičnost kulturne ponude i ukupnu kulturnu privlačnost. Kako ističu iz European Best Destinationsa, konačni poredak rezultat je uravnoteženog odnosa stručnih ocjena i iskustava samih posjetitelja.