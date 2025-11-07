Dalmatinski derbi na Poljudu: Mertojak i Zadar u srazu za vrh Super lige

Mertojak brončani na Europa, Zadar brončani na NBC kupu. I evo ih sučelice na stazama kuglane na Poljudu, u srazu koji bi mogao odlučiti tko će i nadalje biti prvi takmac Zaprešiću u Super ligi HKS. Trenutno na vrhu Zaprešić, Mertojak i Zadar, svi sa po osam bodova iz pet utakmica.

Mertojak kao domaćin opet ima imperativ pobjede, kao što je to bilo u drugom kolu protiv Zaprešića. Mertojačani su tada odoljeli pritisku, no valja to ponoviti protiv odlične zadarske ekipe, predvođene Hrvojem Marinovićem, ovogodišnjim pojedinačnim europskim prvakom, koji je u vrhunskoj formi koju brusi upravo na kuglani u Poljudu i nadalje trenirajući sa svojim bivšim suigračima.

No tu su i Dario Duda koji se pokazao kao izvrsna "investicija", pridošlica iz Grmoščice, pa dva reprezentativca Slovenije i Sjeverne Makedonije, Gašper Kragelj i Boris Benedik. Za preostala dva mjesta u prvoj postavi, Marinović koji je ujedno i trener, računa na tri mlada igrača, Petranovića, Martinovića i Buzova. Josip Kartelo, alfa i omega kuglača iz Zadra (ponavljamo, šteta što nema ni jednog igrača iz Zadra) koji je ujedno i vicepresident Međunarodne kuglačke asocijacije (WNBA-NBC) i ovu sezonu može očekivati odlične rezultate svoje momčadi.

S druge strane kod Mertojaka, Ivan Totić je taj koji se ravnopravno može nositi sa Marinovićem, ostali Kovač, Muše, Dimitrovski još nisu u svom punom zamahu, njihova forma još ima prostora za napredak, a pogotovo Matić i Pofuk, koji bi trebali ustaliti svoju igru na nešto većem nivou nego do sada u ovom dijelu sezone. Prilika je to upravo sada na ovom dalmatinskom, ali slobodno možemo reći i europskom derbiju. Tu su još Žubrinić, Zoković, Budić i Joško Krstulović Opara nastupajući za Mertojak II u 2. Ligi-regija Jug, dok je Fran Kovač na dvojnoj registraciji u Grmoščici II.

Sjajna atmosfera u gledalištu na ovakvim kuglačkim utakmicama je zagarantirana, Božo Šetač sa gitarom i družina iz Antiteatra dat će svoj maksimum, a ni Zadranima neće manjkati podrške. Nimalo nezanimljiv bit će i sam uvod u utakmicu sa taktičkim zamislima voditelja ekipa, pri čemu je u maloj prednosti Marinović kao gost u odnosu na domaćeg voditelja Paška Dragičevića koji mora prvi izaći pred suce sa rasporedom nastupa svojih igrača uz kasnije moguće taktičke zamjene, dok gosti imaju nešto jasniji uvid kako da naprave raspored igranja svojih kuglača koji bi njima više odgovarao.

Očekuje nas još jedna vrhunska kuglačka utakmica u subotu sa početkom u 15,00, kuglana Poljud, kao predigra Hajduka i Osijeka, ulaz kao i uvijek slobodan.