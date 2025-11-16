Dalmatinski derbi kroz vrijeme: Kako su Gripe gorjele 1983. godine

Uvijek nas na nešto podsjete društvene mreže, pa tako i danas, ove nedjelje kada se na Gripama igra dalmatinski košarkaški derbi između “Zadra” i “Splita”. A veliko je to rivalstvo oduvijek bilo, a i sportsko prijateljstvo. Bilo je i ideja tamo davnih godina da Rato i Pere dođu na godinu dana u Zadar, pa onda sljedeće godine Pino i Krešo u Jugoplastiku. Pa da se već tada košarkaška Dalmacija popne na krov Europe. Tako su, polu u šali, a polu u zbilji, zborili tadašnji reprezentativci i košarkaški prijatelji.

Tako nas je podsjetila Facebook stranica “Muzej zadarske košarke” na jedan derbi iz davne sezone 1982./83. Dupkom pune Gripe. Sjeća se dobro autor ovog teksta kako je kao dječak jedva uspio kupiti kartu i nekako ući u dvoranu. Pjesma Tornada i pobjeda Zadra.

Na fotografiji u dresu “Jugoplastike” Ivica Dukan i Željko Poljak te igrači Zadra Ivan Sunara i Ivica Obad. Zadar je par godina kasnije osvojio pred nosom Ciboni onu legendarnu titulu 1987. A tko je tada mogao zamisliti da će ubrzo na Gripe tri godine zaredom stizati trofej europskih prvaka.

Večeras će se na Gripama pred utakmicu, nastupom zbora “Brodosplit”, obilježiti sjećanje na Grad heroj Vukovar. Hvale vrijedna ideja novog vodstva KK “Split”.

Neka bude ponosno!