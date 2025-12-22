Dalmatino će nastupiti u Sinju

Sutra, 23. prosinca u Sinju se održava Božićni koncert grupe Dalmatino. Popularni dalmatinski glazbeni sastav donosi čaroliju blagdana kroz svoje najljepše pjesme koje su se uvukle u srca svih ljubitelja dobre glazbe, od emotivnih balada do veselih hitova koji bude uspomene na miris bora i toplinu doma.

Na repertoaru će se naći njihove poznate božićne izvedbe poput "Božić bijeli", uz hitove koji su obilježili dalmatinsku glazbu: "Dvi sestre blizanke", "Cukar i sol", "Ditelina s čet'ri lista", "Lozje", "Cvit od kamena", "Grdelin", "Noćas" i mnoge druge.

Uz zvuke Dalmatina, na Trgu dr. Franje Tuđmana od 20:30 minuta posjetitelji će moći uživati u okusu domaćih uštipaka i fritula, a za dobro raspoloženje pobrinut ćesinjski ugostitelji s kuhanim vinom i toplim napitcima.

"Dođite, zapjevajte, zaplešite i osjetite pravi duh Božića u Sinju. Vidimo se sutra na Trgu dr. Franje Tuđmana od 20:30 sati", poručili su iz Grada Sinja.