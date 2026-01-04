Dalmatinac završio Hardvard kao jedan od najuspješnijih, a sada upozorava: "AI može uništiti čovječanstvo, a nitko se ne priprema..."

Iz Metkovića je stigao na Harvard, jedno od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, i lansirao se među najbolje studente.

Nikola Jurković izvrsnost je brusio na dječačkim natjecanjima iz fizike, ljeti dok su drugi odmarali, a još je kao gimnazijalac sanjao o tome kako bi mogao svijet učiniti boljim.

Danas je u San Franciscu, u svojevrsnom „trustu mozgova“ – nekoliko stotina ljudi iz cijelog svijeta koji promišljaju o pitanju od kojeg mnoge hvata jeza već na samu pomisao: kako zaštititi čovječanstvo od umjetne inteligencije ako nešto krene po zlu?

RTL je razgovarao s njim o ovom velikom pitanju baš u trenutku neposredno prije nego što je tvrtka OpenAI, tvorac popularnog ChatGPT-a, objavila oglas za posao voditelja pripravnosti. Zadatak te osobe – uz plaću i do 555.000 dolara godišnje – bio bi pripremati se za najgore moguće scenarije povezane s umjetnom inteligencijom i nositi se s mogućnošću da se ona počne sama obučavati i „krene protiv nas“. U tom strahu OpenAI nije sam: Mustafa Suleyman, izvršni direktor Microsoft AI-ja, izjavio je za BBC: „Iskreno mislim da ako se u ovom trenutku ne bojite barem malo, onda ne obraćate pažnju.“

Slično razmišlja i Demis Hassabis, dobitnik Nobelove nagrade i suosnivač Google DeepMinda, koji je ovog mjeseca upozorio na rizik da umjetna inteligencija „izmakne kontroli na način koji šteti čovječanstvu“.

O tim teškim pitanjima razgovarali su s mladim Hrvatom. Otkrio je kako je ušao u „klub“ ljudi koji se time bave – i zašto vjeruje da je ovo jedno od najvažnijih pitanja naše budućnosti.

Na Harvardu dobio prestižnu nagradu

Nikola, otkrijte nam nešto o sebi: kako ste dospjeli na Harvard?

Išao sam u osnovnu školu i gimnaziju u Metkoviću. Kao gimnazijalac često sam išao na natjecanja i na ljetne škole znanosti na kojima sam sreo puno ljudi koji su studirali u inozemstvu. Pomislio sam da bih i ja mogao probati. Već u gimnaziji razmišljao sam kako mogu ostvariti najbolji pozitivni utjecaj na svijet. Skoro svaki plan koji mi je pao na pamet uključio je jedan od prvih koraka: studirati na jednom od najboljih fakulteta na svijetu. Prijavljivao sam se i na fakultete u Velikoj Britaniji i na fakultete u Americi. Jedan od njih bio je Harvard.

Tamo sam diplomirao u smjeru umjetne inteligencije i društva, a potom počeo raditi kao istraživač sigurnosti i umjetne inteligencije u San Franciscu.

Na Harvardu ste dobili nagradu koju dobiju najuspješniji studenati, kakav je osjećaj?

Da, potom je uslijedio poziv u društvo Phi Beta Kappa, svojevrsno društvo uspješnih, u koje ulazi tek mali broj studenata.

Kakav je osjećaj biti u društvu najuspješnijih?

Iskreno, ne znam, nisam baš razmišljao o tim stvarima. Meni je bilo najvažnije da sam diplomirao i da mogu početi raditi.

