Dalmatinac (62) prijetio ženi i tražio desetke tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom osumnjičenim za iznudu u pokušaju na štetu 55-godišnjakinje.

Sumnja se da je 13. ožujka, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, putem mobitela ozbiljno prijetio oštećenoj, tražeći od nje novčani iznos od nekoliko desetaka tisuća eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.