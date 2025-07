Dalmacija se vraća igri: Trogir otvorio ljetnu manifestaciju posvećenu starim sportskim igrama

Na živopisnoj trogirskoj rivi sinoć je započela jedinstvena manifestacija „Povratak igri“, koja oživljava tradicionalne dalmatinske igre i podsjeća sve generacije na važnost kretanja, zajedništva i zaboravljene čari djetinjstva provedenog u igri vani.

Organizatori projekta, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, uz domaćinstvo Turističke zajednice grada Trogira, okupili su brojne građane, obitelji i turiste koji su s veseljem sudjelovali u ovom zabavnom događaju.

Manifestacija je otvorena pokaznim natjecanjem dvaju timova sastavljenih od djece i odraslih, a nakon toga u igre su se uključili svi prisutni. Sudionici su se okušali u igrama koje su nekoć bile neizostavan dio odrastanja: skakanje u vrećama, školica, potezanje konopa, preskakanje laštika, kao i igre na slije. Posebnu pozornost privukla je i tradicionalna igra „na plojke“, dalmatinska verzija pljočkanja, koja je danas zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Isto tako, u Trogiru se zaigrala i popularna trlja koja je jedan od zaštitnih znakova grada.

Cijeli događaj bio je popraćen glazbenim programom. Sve je bilo osmišljeno kako bi se stvorila vesela, sigurna i autentična atmosfera koja spaja duh tradicije s današnjim potrebama za zdravijim i aktivnijim načinom života.

„Manifestacija Povratak igri pravi je primjer promocije i oživljavanja tradicionalnih dalmatinskih igara, a to dokazuje i reakcija građana i posjetitelja na jučerašnjem otvaranju manifestacije u Trogiru. Podijeljeno je preko 130 medalja našim najmlađim natjecateljima dok su se u igrama natjecale sve generacije i oni najmlađi od 2,5 godina pa sve do gospođe koja je ušla u svoju 90 godinu. To je pokazatelj uspjeha ove manifestacije, uključenost svih generacija, druženje i oživljavanje tradicije na našim ulicama, a u ovom slučaju na trogirskoj rivi, obali predivnog Unesco bisera, grada majstora. Zahvaljujem Turističkoj zajednici SDŽ što smo za samo otvaranje manifestacije odabrali upravo Trogir koji s radošću prihvaća manifestacije s dodanom vrijednošću poput jučerašnje Povratak Igri“ – izjavio je direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta.

Od Trogira do Sinja: igra putuje Dalmacijom

Manifestacija „Povratak igri“ tijekom srpnja seli se u još četiri dalmatinska grada i mjesta. Već danas, 2. srpnja, program se održava u Jelsi na Hvaru, zatim 8. srpnja dolazi u Omiš, 9. srpnja u Supetar, a završnica je predviđena 10. srpnja u Sinju.

Svaka lokacija bit će prilagođena lokalnim uvjetima – igre će se održavati na trgovima, rivama, plažama i gradskim parkovima, uvijek u terminu od 18:30 do 20:30 sati. Organizaciju aktivnosti na svakoj destinaciji vode studenti Kineziologije, čime se dodatno promovira stručnost i angažman mladih u javnim događanjima, kao i angažman u promicanju zdravog načina života.

Više od zabave: povratak osnovnim vještinama i zajedništvu

Osim zabavnog i kulturnog aspekta, „Povratak igri“ nosi i važnu društvenu poruku. Kroz projekt se želi istaknuti kako su današnja djeca sve više udaljena od fizičke aktivnosti i spontanog druženja na otvorenom. Stručnjaci upozoravaju da osnovne motoričke vještine, poput skakanja, trčanja, okretanja i ritma, sve više izostaju iz svakodnevice najmlađih.

Manifestacija je tako i svojevrsni apel – roditeljima, zajednici i školama – da se djeci ponude iskustva izvan digitalnog svijeta, kroz igru, smijeh i neposrednu interakciju. Istovremeno, ona promovira Dalmaciju kao „više od destinacije“ – kao stil života, prirodni antistres, zdravlje i susret kulture i prirode.

Sudeći po odličnoj atmosferi u Trogiru, „Povratak igri“ mogao bi postati stalna ljetna tradicija koja iz godine u godinu okuplja cijelu regiju i prenosi vrijednosti djetinjstva budućim generacijama.