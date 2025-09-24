Daliju Orešković blokirao WhatsApp: “Kao da me netko isključio iz svijeta”

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je na društvenim mrežama da joj je iznenada onemogućen pristup WhatsAppu.

„Većinom komuniciram putem WhatsAppa. Ne znam što se točno dogodilo ni zašto sam dobila ovu obavijest, ali pretpostavljam da će se riješiti za dan ili dva“, napisala je. Dodala je kako zbog toga ne prima poruke iz obiteljskih i stranačkih grupa te da je privremeno “kao da ju je netko isključio iz svijeta”.

Orešković je poručila da će se javiti čim joj aplikacija ponovno proradi.