Dalija Orešković se oglasila o uhićenjima na Thompsonovom koncertu

Uoči početka drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Splitu dio publike pokušao je potaknuti zajedničko skandiranje pokliča „Za dom spremni“, no takav pokušaj nije naišao na širu podršku okupljenih. Splitska policija potvrdila je da je zbog nošenja simbola i natpisa te izvikivanja riječi kojima je počinjen prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira privedeno deset osoba.

Jedna osoba zadržana je u policiji te će biti dovedena pred prekršajni sud. Riječ je, prema dostupnim informacijama, o muškarcu iz publike koji je poticao uzvikivanje. Policija je dodatno navela da su tri osobe sankcionirane i zbog svađe, a jedna je zadržana jer je prilikom privođenja bila u alkoholiziranom stanju. Drugih postupanja, kako je priopćeno, nije bilo.

O cijelom događaju oglasila se i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je u javnoj objavi naglasila da privedena osoba nije Marko Perković Thompson, već netko iz publike. Kritizirala je, pritom, način na koji institucije postupaju u ovakvim situacijama, ističući razliku između sankcioniranja pojedinaca iz publike i izostanka reakcije kada se isti poklič, kako tvrdi, izgovara s pozornice pred punim dvoranama i uz prisutnost političkih dužnosnika.

"Pa neće valjda država protiv onoga čiji se poslovni model bazira na promoviranju ustaštva, i kome je premijer došao poljubiti prsten veče uoči kapitulacije Ustava i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovakvo pravosuđe nam vrijedi manje od jedne role toalet papira", napisala je.

Orešković je u svojoj reakciji dovela u pitanje dosljednost pravnog sustava i poručila da se zakon selektivno primjenjuje, ocijenivši takvu praksu poraznom za ustavni poredak i vladavinu prava. Posebno je naglasila da smatra nedopustivim da se odgovornost svodi na pojedince iz publike, dok se, kako navodi, širi kontekst i poruke s pozornice ignoriraju.