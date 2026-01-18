Policija privela deset osoba na Thompsonovom koncertu, jedan tip zadržan jer je pokušao potaknuti ustaško skandiranje

Uoči početka drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Splitu, održanog sinoć, dio okupljene publike pokušao je potaknuti masovno skandiranje pokliča "Za dom spremni", no takav pokušaj nije naišao na širu podršku u dvorani.

Splitska policija potvrdila je da je zbog nošenja zabranjenih simbola i natpisa te izvikivanja riječi kojima je počinjen prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira privedeno ukupno deset osoba.

Jedna osoba zadržana je u policiji te će tijekom dana biti dovedena pred prekršajni sud. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o muškarcu koji je bio među onima koji su poticali uzvikivanje "Za dom spremni"

Iz policije su dodatno naveli da su tri osobe sankcionirane i zbog prekršaja iz članka 13. istog Zakona, koji se odnosi na narušavanje javnog reda svađom. Jedna od tih osoba zadržana je jer je prilikom privođenja bila u alkoholiziranom stanju. Drugih postupanja policije, kako su naveli, nije bilo.