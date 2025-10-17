Dalija Orešković: "Proces protiv Derifaj je kao javno vješanje, Turudić je vođa napada protiv građana"

Završen je izvanredni nadzor u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, pokrenut nakon podizanja optužnice protiv novinarke Danke Derifaj i još dvoje okrivljenih, potvrđeno je iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH).

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da postupanje tužiteljice neće rezultirati stegovnim postupkom, ali će “biti registrirano”.

"Provjeravali smo zašto je za podizanje optužnice trebalo četiri godine i zašto o tome nadređeni nisu bili obaviješteni. Stegovnog postupka neće biti, slučaj nije u zastari, ali će propusti biti zabilježeni", rekao je Turudić, dodajući kako smatra da je “optužnica utemeljena”.

Dalija Orešković: “Turudić je postao produžena ruka Plenkovića”

Na odluku i sam postupak reagirala je saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je na društvenim mrežama oštro prozvala glavnog državnog odvjetnika.

"DORH i Uskok postali su oružje u rukama Ivana Turudića. Podizanjem optužnice protiv novinarke Danke Derifaj zbog priloga o krovu koji Marko Perković Thompson koristi kao terasu, Ivan Turudić postao je vođa napada protiv građana, novinara i svih koji nisu podobni režimu", napisala je Orešković.

"Četiri godine trebale su splitskom odvjetništvu da podigne optužnicu. Što se promijenilo? Promijenio se čelni čovjek sustava. Proces protiv Danke Derifaj danas ima istu svrhu koju su u srednjem vijeku imala javna vješanja – pokazati da vlast može što hoće."

U nastavku objave upozorila je na poruku koju, kako tvrdi, Turudić šalje svojim podređenima:

"Poručuje im da će svaka odluka koja mu se ne sviđa biti ‘zabilježena’. Time je ukinuta neovisnost pravosuđa."

Orešković je istaknula i da Turudić ne propituje zašto su odbačene kaznene prijave Maje Đerek protiv više dužnosnika, među kojima su Mario Banožić, Zvonimir Frka Petešić i Branko Bačić.

"Ovakvom selektivnošću u postupanju ukinuta je neovisnost pravosuđa", zaključila je Orešković.