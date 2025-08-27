Dalija Orešković: "Od Thompsona do zadnjeg crnokošuljaša, sva ta rulja koja se sada osilila i hara..."

Nakon što su veterani prosvjedima onemogućili otvorenje festivala Nosi se u Benkovcu, koordinacija braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije održala je konferenciju za novinare. Tema okupljanja bilo je financiranje Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ), manifestacije koja se već godinama održava u Šibeniku.

Orešković: "Ustašluk se širi uz potporu HDZ-a"

Na događanja se putem Facebooka osvrnula saborska zastupnica Dalija Orešković. U objavi je upozorila na, kako kaže, "širenje ustašluka u javnom prostoru".

"Iza ustašluka koji se kao kuga počeo širiti javnim prostorom stala je HDZ-ova vlast putem institucija i pojedinaca u sustavu koje HDZ kontrolira. Od dijela akademske zajednice, pravosuđa, MUP-a, Vijeća za elektroničke medije – 'za dom spremni' je pušten s lanca uz legitimitet koji mu je dao HDZ-ov režim", napisala je Orešković.

"Ne znamo što misle svi branitelji"

Dodala je kako nije jasno kakav je stav cijele braniteljske populacije, ali da se nada kako među njima ima onih koji prepoznaju udar na vlastitu državu.

"Ne znam jesu li ju spremni ponovno braniti, riječima ili makar kao birači, ili će pustiti da bude pregažena šutnjom", poručila je.

Kritika korupcije i saveza s radikalnom desnicom

Orešković je istaknula da se kroz toleriranje radikalnih skupina HDZ-u omogućuje nesmetano profitiranje kroz korupciju.

"Od Thompsona do zadnjeg crnokošuljaša, sva ta rulja koja se sada osilila i hara, pušta HDZ-u da od države ukrade koliko god želi. I prije su im to dopuštali. Podršku svaki put naplate. Ruka ruku mije, a vrana vrani oči ne kopa", napisala je.

"Vrijeme je za obračun"

Zastupnica je svoju objavu zaključila pozivom na političko razračunavanje s pojavama koje, kako kaže, ugrožavaju samu budućnost države.

"Vrijeme je da se s tim obračunamo jednom za svagda, prije nego što Hrvatska padne u stanje od kojeg više nema oporavka", poručila je Orešković.