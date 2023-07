DALIJA OREŠKOVIĆ O SVAĐI S PULJKOM "Nisam s njim razgovarala. Ne želim ostati u Centru pod svaku cijenu"

Dalija Orešković gostovala je na N1 televiziji gdje je, među ostalim, govorila o sukobu sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

"Nije to spin HDZ-a. Ovo su činjenice takve kakve jesu. Ne gledam na to kao na neki sukob, za mene je ovo poziv da mi kao kolektiv, kao stranka, budemo bolji, da sami sebe korigiramo. Mislim da je i to jedna dobra vrijednost u političkom prostoru i da na taj način u praksi, djelima budemo dosljedni i u skladu sa svim onim što smo prije toga zagovarali i govorili, obećavali. Djela i riječi moraju biti kompatibilni jedni drugima", kazala je na početku Orešković.

Gdje je tu veliki krimen, što je to HDZ-ovski, upitao ju je voditelj.

"Nisam rekla da je to HDZ-ovski nego da je nešto što narušava povjerenje javnosti i integritet i dostojanstvo u obnašanju dužnosti. Ne radi se o večeri, malo riže, fetici ribe i cvjetiću na vrhu. Radi se o svemu što je tom događaju prethodilo, a to je situacija u kojoj je javni prostor dodijeljen prvotno na tri mjeseca bez javnog natječaja i to u situaciji kad je glavni naglasak stranke Centar to da će se javni prostori i upravljanje gradskom imovinom dodjeljivati po jasnim kriterijima i na temelju javnog natječaja. Iako je to bio potez tvrtke u vlasništvu Grada, Grad je taj koji je vlasnik tvrtke i trebao je intervenirati. Dogodilo se to umjesto da se ovaj propust odmah ispravi u skladu s pravnim tumačenjem koje je dala pročelnica Maja Đerek, danima se događalo prepucavanje između različitih odjela unutar Grada koji su tražili opravdanje i način da se u ovom slučaju javni natječaj izbjegne. To je ono što je napravilo kaos u komunikaciji, ali i reakcijama javnosti unutar samog Splita i tako je tema kako će tražiti zajednički stav i tumačenje treba li ili ne treba javni natječaj, pokucala i meni na vrata", kaže dalje.

Komentirala je zašto se sve može tumačiti kao sukob interesa.

"Imali smo okolnost da je potpredsjednica stranke u poslovnom odnosu s restoranom, za njega obavlja PR usluge i nekako se dogodilo da je u toj prvoj večeri kojom se otvorio rad restorana sama potpredsjednica stranke obavljala svoj posao", kazala je te dodala da se mora voditi računa o vanjskom dojmu.

Gdje je tu sukob interesa stranke ako restoran nije u vlasništvu Grada?, upitao je voditelj.

"Prostor jest u vlasništvu Grada. Ako imate situaciju da restoran dobije vlasništvo Grada bez natječaja, o tome odlučuje Gradska uprava, a Gradskom upravom upravlja politička stranka, a potpredsjednica stranke koja je desna ruka gradonačelnika s tim restoranom posluje, stvara se vanjski dojam. I to je ono što je povjerenstvo tumačilo cijelo jedno desetljeće, da je taj poslovno odnos i to poznanstvo potpomognulo da se ovakva jedna transakcija dogodi", kaže.

Jeste li razgovarali s Puljkom?

"Nije bilo prilike jer je dinamika posla takva."

Vidite li svoju budućnost u Centru?

"Vidim je u tome da nastavim raditi što sam do sada."

Je li to u Centru?

"To ne ovisi o meni."

Očekujete li izbacivanje iz stranke?

"Ne mogu o tome reći, ne mogu reći kako će razmišljati drugi."

Želite li ostati u Centru?

"Ne pod svaku cijenu."

A koja je cijena?

"Cijena je ta da kažemo ovo smo mi, ovo su naše vrijednosti, imamo kvalitativnu i programsku razliku u odnosu na druge, možemo imati nadstandard i kvalitetu programa, kvalitetu antikorupcijskih politika i nije smak svijeta ako se ponekad pogriješi. Dobro je priznati grešku i ispraviti je, i na toj grešci učiti i stvarati dalje."

Kad ćete razgovarati s Puljkom?

"Bit će vremena."