Dalija Orešković: "Nije samo Dabro taj koji mora otići, Plenković treba podnijeti ostavku"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je reagirala na politička previranja oko izjave Josipa Dabre i njegova uvjeta da će napustiti Sabor ako se zabrane komunistički simboli, poručivši da odgovornost ne snosi samo on.

„Nije samo Josip Dabro taj koji mora otići“, napisala je Orešković u objavi na društvenim mrežama, prozvavši premijera Andreja Plenkovića i HDZ zbog, kako tvrdi, toleriranja i relativiziranja fašističkih obilježja u javnom prostoru.

U objavi se osvrnula i na, kako navodi, događaje i koncerte na kojima su se pojavljivale sporne poruke i simboli, ustvrdivši da HDZ u takvim pojavama vidi „ljubav, vjeru i domoljublje“.

Kritizirala je i koalicijske partnere vladajućih, među njima HSLS, HNS i predstavnike manjina, optuživši ih da su se „svrstali uz taj fašizam“, ali da sada pokušavaju ublažiti političku štetu.

Orešković je pozvala institucije Europske unije da, kako je navela, primjenjuju jednake kriterije u procjeni takvih pojava, neovisno o državi članici.

Na kraju je pozvala premijera da podnese ostavku te građane da ostanu „vjerni antifašističkim vrijednostima“.

Podsjetimo, političke tenzije pojačane su nakon što je Josip Dabro poručio da je spreman napustiti Sabor ako se u roku od 39 dana donese zakon kojim bi se zabranili komunistički simboli, uključujući crvenu zvijezdu, kao i svi simboli totalitarnih režima.