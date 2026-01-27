Dalija Orešković: "Ni pepelom ni Jadranskim morem, HDZ se ne može oprati od odgovornosti i krivnje za proustaško divljanje"

Dalija Orešković u javnoj je objavi oštro kritizirala HDZ, optuživši stranku za političku i moralnu odgovornost zbog, kako navodi, toleriranja proustaških ispada i podrivanja ustavnih vrijednosti Republike Hrvatske.

"Ni pepelom ni Jadranskim morem, HDZ se ne može oprati od odgovornosti i krivnje za proustaško divljanje i podrivanje države.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uzalud utemeljitelji i vrhuška k'o fol osuđuju prosvjede proustaškog ridikula Kelemenca ispred domova njima nepoćudnih oporbenih političara. Licemjerno i kukakvički do bola. Gdje su bili i zašto su šutjeli do sada? Keleminac je svoje već odradio. Kome bi sada još mogao na vrata i pod prozore, nakon što se jednom obrukao s reklamom za hemeroide, a sljedeći puta su ga polili kantom vode.

Zašto utemeljitelji i vrhuška HDZ-a nisu prekorili Tomu Medveda koji je s porukom neka smanjim agresivnu retoriku i neka ubuduće pazim što pričam, stao u zaštitu tog istog Keleminca, a ne ustavnih, civilizacijskih i društvenih vrijednosti koje je kao ministar branitelja bio dužan, i još uvijek ih je dužan štititi.

Zašto utemeljiteljima, vrhuški HDZ-a i državnoj vlasti, ni u jednom trenu nije zasmetalo što Keleminac terorizira susjede i građane koji nisu političari i imaju pravo na mirnu subotu u svom domu, zašto im nije zasmetalo što Keleminac pritom ističe zastavu koja ne postoji, koja nije službena i koja najviše sliči zastavi iz razdoblja NDH?

Ma kakvi utemeljitelji, kakva državotvorna stranka. HDZ-u je do njihove materijalne koristi i opstanka na vlasti, a država Hrvatska im može biti kakvu god da neka budala pomisli da može imati, kakvu god zastavu da izvjesi.

Trenutno su u modi zastave na kojima grb ima prvo bijelo polje, a nema krune, dok je Jandrokoviću u Hrvatskom saboru ustaški poklič "Za dom spremni" jednom skandalozan, a drugi puta nije", stoji u objavi.