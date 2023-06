DALIJA OREŠKOVIĆ KRITIZIRALA GRADONAČELNIKA SPLITA: "Ovaj slučaj narušava povjerenje građana i integritet Ivice Puljka"

Saborska zastupnica Dalija Orešković, ujedno i politička tajnica Centra, kritizirala je gradonačelnika Splita Ivicu Puljka, ujedno i stranačkog šefa Centra.

Njenu objavu donosimo u cijelosti:

"Prepoznavanje situacija sukoba interesa od strane građana i medija, na neki je način moja profesionalna ostavština. Iako Povjerenstvo više nije isto kao što je nekada bilo i unatoč tome što je HDZ promjenama Zakona značajno suzio ovlasti tog tijela, javnost i nadalje pamti što sam i kako sam radila dok sam bila na funkciji predsjednice njegovog prvog saziva. Na to sam ponosna, no ujedno me to obvezuje da ostanem dosljedna vrijednostima po kojima sam tada prosuđivala.

Neovisno o tome kakvu će odluku donijeti Povjerenstvo povodom otvorenog predmeta, ovaj slučaj narušava povjerenje građana i integritet Ivice Puljka, i kao gradonačelnika Splita, i kao predsjednika stranke.

Stranka Centar nije samo Ivica Puljak kao gradonačelnik Splita. U stvaranje Centra kao novog političkog subjekta uložen je entuzijazam i rad mnogih ljudi, kao i moj prethodni javni i politički kapital. Centar koristi ono što smo svi doprinijeli da se dođe do rezultata, pa tako i ono što se veže uz moje ime, sve dok sam formalno članica predsjedništva i politička tajnica stranke.

Zanima me što drugi članovi Centra misle što su vrijednosti na kojima bi se Centar trebao graditi i s čim bi nas građani i birači trebali povezivati?

Je li vrijedno uloženog truda, vremena, pa i financijskih sredstava, da se brend Centra koji se još uvijek povezuje i s mojim kredibilitetom, konzumira jednim nenaplaćenim obrokom ribe za sada neutvrđene vrijednosti? Je li glavni tajnik koji je na svom facebook profilu objavio slike s večere pozivajući građane da i oni dođu objedovati dobru spizu u restoranu kojem je gradski prostor dan bez javnog natječaja, primjer kako bi se Centar ponašao da ima vlast na nacionalnoj razini? Ili su to gradonačelnik, dogradonačelnik i vrhuška stranke koji dok se goste i časte ne vide ništa sporno u tome što istovremeno potpredsjednica stranke u svom angažmanu obavlja svoj privatni posao za taj isti restoran?

Centar ima izbor. Ili će biti stranka promjena, a to traži da neke stvari i sama stranka u svojim redovima mijenja. Ili će nastaviti ići putem u kojem zbog neprepoznavanja sukoba interesa, nepotizma, klijentelizma i pogodovanja, nikada neće razviti svoje potencijale, niti će kao politički projekt postati ono što je mogao i trebao biti."