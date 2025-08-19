Dalija Orešković: "Isprike svima koji su protumačili da sam Dalića prozvala zbog mjesta rođenja"

Dalija Orešković dala je intervju za Novi list.

"U ovom intervjuu rekla sam da je popularnost ustaških simbola kod mladih poraz obrazovnog sustava za što je kriva država, ali i poraz vjeronauka za što je kriva Crkva. To je ozbiljno upozorenje politici što bi trebalo mijenjati.

U ovom intervjuu je ujedno moja isprika svima koji su protumačili da sam izbornika Zlatka Dalića prozvala zbog mjesta rođenja. Ničije mjesto rođenja nije sporno, sporno je huškanje uz krivu tezu o zajedničkom identitetu", rekla je na Facebooku.

U intervjuu je progovorila i o propovijedi za Veliku Gospu u Sinju. Orešković smatra da je u pitanju govor mržnje, ali ne misli da bi Državno odvjetništvo trebalo zbog toga goniti čovjeka koji priželjkuje smrt neistomišljenika.

– Naravno da je govor mržnje ako metom postajemo mi koji odbijamo biti u zajedništvu s Thompsonom i ustaškom ikonografijom. U neko manje napeto vrijeme primjerena bi bila reakcija DORH-a, ali danas bi se tvrdilo da se, na poticaj oporbe, progoni Crkvu. Ja to ne želim, a za gvardijana imam samo poruku – mir s tobom. Moram, nažalost, konstatirati da se niti jedna crkvena institucija, Hrvatska biskupska konferencija, Iustitia et pax ili neka treća, nije očitovala o toj gvardijanovoj misi. Sjećamo se da su i, recimo, uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora tumačili što je ustavno, a što ne. Sada, međutim, šute o ovako opasnoj retorici, koja se s koncerata i nogometnih stadiona širi i u crkve, rekla je Dalija Orešković.

