Dalija Orešković: "Dočekat ću ih pred vratima zgrade"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je kritizirala korištenje ustaškog pokliča "za dom spremni" na koncertima Marka Perkovića Thompsona, poručivši da se iza takvih scena ne krije domoljublje nego – kako tvrdi – profit i povijesni revizionizam.

"Oni koji uzvikuju 'za dom spremni', prodaju Hrvatsku za svoj profit", objavila je Orešković, navodeći da je to njezin odgovor na "sve Thompsonove koncerte na kojima se poziv 'za dom' i odgovor 'spremni' čuva za finale".

U objavi se direktno obratila javnosti, posebno u Dalmaciji, pozivajući ih da pročitaju intervju koji je dala za Slobodnu Dalmaciju. "Pročitajte današnji intervju u Slobodnoj Dalmaciji. Pročitajte barem vi u Dalmaciji", poručila je, naglašavajući emotivnu i povijesnu dimenziju teme.

"Dopuštate da danas s ustaškim pokličem netko puni svoje džepove..."

Orešković tvrdi da je upravo Dalmacija regija koja bi trebala biti posebno osjetljiva na takve poruke zbog ratne prošlosti. "Dalmaciji koju su izdale i prodale Pavelićeve ustaše", napisala je, aludirajući na odgovornost ustaškog režima i njegovih sljedbenika za povijesne tragedije. U istom tonu dodaje kako je zabrinuta porukama koje se, kroz popularnu kulturu i masovna okupljanja, prenose mlađim generacijama.

"Dopuštate da danas s ustaškim pokličem netko puni svoje džepove, tumačeći novim generacijama da je to domoljublje", istaknula je Orešković, sugerirajući da se relativizacija ustaških simbola odvija uz prešutno odobravanje dijela publike.

U završnici objave zastupnica se osvrnula na one koji su, prema njezinim riječima, najavili prosvjed ispod njezina prozora sljedeće subote. "A što se tiče onih koji mi organiziraju prosvjed ispod prozora sljedeće subote – neka dođu", poručila je, dodajući da se ne namjerava skrivati ni povlačiti.

"Dočekat ću ih pred vratima zgrade", zaključila je Orešković.