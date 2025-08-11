Dalija Orešković: "Dišpet? Bit će da su dišpetni prema dvostrukim konotacijama"

Saborska zastupnica Dalija Orešković ponovno je na društvenim mrežama komentirala pozdrav "Za dom spremni".

"Dišpet? Bit će da su dišpetni prema dvostrukim konotacijama. Jer ako može u Hrvatskom saboru, može i na stadionima, to su poručili šefu. Vlast je rekla da je za dom spremna", objavila je Orešković na Facebooku.

Podsjetimo, jučer se osvrnula na ponašanje Torcide tijekom utakmice između Hajduka i Gorice. Torcidaši su na sjevernoj tribini Poljuda zapalili srpsku zastavu te vikali "Za dom spremni". Istaknuli su i ukradene transparente s ćiriličnim natpisima te pritom zapjevali "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada".

"Plenković je postigao ono što je htio. Ovo nije samo incident huligana i praznih glava. Ovo je proizvod vlasti, Thompsona, Dalića i Crkve i njihove verzije hrvatstva, domoljublja, vjere i zajedništva. Netko želi simbole HND i ustaše prikazati kao heroje Domovinskog rata, a s takvima nema zajedništva. To nije naša Hrvatska.

Pozdrav 'Za dom spremni' je napad na naš identitet i vrijednosti, to je napad i na samu Oluju, a ne njezina proslava. Zapaliti srpsku zastavu na utakmici između dva hrvatska kluba je koreografija aktualne vlasti, a ne navijača. Nema tu Hajdukovaca", napisala je Orešković na Facebooku.