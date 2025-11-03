Dalija Orešković: "Dalić ne može glumatati humanitarku dijeleći ono što nije smjela steći"

Dalija Orešković ponovno se oglasila na društvenim mrežama, ovoga puta komentirajući donaciju Martine Dalić Autonomnoj ženskoj kući Zagreb.

"Može li netko od zaduženih za nadzor nad objavama, komentarima i lajkovima na mojoj Facebook stranici prinijeti na pozornost premijeru i njegovoj miljenici, da je člankom 77. Kaznenog zakona RH propisano da nitko ne može zadržati korist ostvarenu kaznenim djelom, pa da samim time niti Martina Dalić ne može glumatati humanitarku dijeleći ono što nije nije smjela steći.

Bravo za Autonomnu žensku kuću koja je odbila donaciju od 2.157,50 Eura, jeftinog pranja prljave savjesti.

Prljave, ne zbog nezakonite kupnje pa prodaje, već prljave zbog svih ranijih afera, od Borga pa nadalje. Afere Martine Dalić prodaju se bolje nego što Podravka prodaje svoje pekmeze.

S obzirom da HDZ u pravilu ne vraća državi ono što su njihovi članovi kaznenim djelima stekli, neću zamjeriti nikome tko ovih 2.157,50 Eura odluči zadržati. Bit će zanimljivo pratiti kome će ih Borgovka pokušati podvaliti.

Izvor fotografije: Bespuća interneta i povijesne zbiljnosti.

P.s. - Pozdrav Anti Deuru i svima koji poput njega stoje na braniku vrijednosti za koje smo se borili u Domovinskom ratu", poručila je Orešković.

Martina Dalić je na svojim društvenim mrežama pak napisala da joj je žao što nisu prihvatili donaciju.

"Žao mi je što je Autonomna ženska kuća Zagreb vratila sredstva koja sam im krajem prošlog tjedna donirala.

Sredstva sam uplatila jer vjerujem da su udruzi potrebna i jer podržavam njihov rad", navela je Dalić.