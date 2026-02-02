Close Menu

Dalija Orešković čestitala rukometašima i Tomaševiću

Evo što je poručila

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama povodom aktualnih događaja oko dočeka hrvatskih rukometaša, uputivši čestitke hrvatskim rukometašima na osvojenoj medalji, istaknuvši kako je riječ o uspjehu koji zaslužuje nacionalni ponos.

U objavi je također pohvalila gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog, kako je navela, obrane ustavnih vrijednosti. Naglasila je da Zagreb, kao glavni grad, ima posebnu odgovornost štititi dostojanstvo i identitet Republike Hrvatske.

„Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije“, poručila je Orešković u objavi.

 

