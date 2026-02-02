Dalija Orešković čestitala rukometašima i Tomaševiću

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama povodom aktualnih događaja oko dočeka hrvatskih rukometaša, uputivši čestitke hrvatskim rukometašima na osvojenoj medalji, istaknuvši kako je riječ o uspjehu koji zaslužuje nacionalni ponos.

U objavi je također pohvalila gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog, kako je navela, obrane ustavnih vrijednosti. Naglasila je da Zagreb, kao glavni grad, ima posebnu odgovornost štititi dostojanstvo i identitet Republike Hrvatske.

„Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije“, poručila je Orešković u objavi.