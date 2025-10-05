Dalija objavila sliku svećenika iz Kaštela: "Kakvi svećenici, takvi i njihovi vjernici"

Saborska zastupnica i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalia Orešković najavila je svoje gostovanje u emisiji Studio 4 na HRT-u, kod voditelja Petra Vlahova. Tema razgovora bit će "stvarnostologija", a Orešković je otkrila kako sugovornik ovoga puta neće biti popularni don Tomo Luka (Tomislav Lukač), poznati svećenik koji je rodom iz Kaštela, već "netko tko je njemu po stavovima sličan".

"Sutra ću kao gost u emisiji Studio 4 kod Petra Vlahova, razgovarati o 'stvarnostologiji'. Sugovornik neće biti popularni don Tomo Luka, već netko drugi tko je njemu po stavovima sličan", napisala je Orešković u svojoj objavi.

"Vjera nije stvar razuma, već slobodne volje"

U objavi se osvrnula i na samu bit vjere, ističući kako je njezina suština u paradoksu i vjerovanju unatoč racionalnim ograničenjima. "Credo quia apsurdum, u prijevodu 'vjerujem jer je apsurdno'. To je bit vjere. Svatko tko vjeruje u bezgrešno začeće i u Boga koji je postao čovjekom, svoju vjeru ne temelji na znanosti i zdravom razumu, već na svojoj slobodnoj volji", napisala je Orešković, dodajući da "otajstvo vjere počiva na onome što je umu i zdravom razumu nedokučivo".

Ona smatra da je Crkva u prošlosti govorila o vjeri na posve drugačiji način, dok danas, prema njezinu mišljenju, sve više zalazi u područje svakodnevne stvarnosti i pokušava njome upravljati.

Orešković uvodi pojam "stvarnostologije" kao kritiku novog pristupa Crkve, koji, kako kaže, pokušava određivati što jest, a što nije stvarnost.

"Danas se Crkva bavi 'stvarnostologijom'. Pri čemu Crkva prisvaja monopol određivanja koja i čija stvarnost postoji ili ne postoji", istaknula je, zaključivši da takav pristup gubi vezu s duhovnim i misaonim naslijeđem kakvo su njegovali teolozi poput Tome Akvinskog.

Posebno je komentirala i suvremene trendove komunikacije i izražavanja, navodeći kako se u današnjim medijskim formama gubi dubina misli: "Teško da se u TikTok i Instagram objavama krije mudrost i filozofija na tragu intelekta Tome Akvinskoga, ali valjda je i ta redukcija znanja i promišljanja također znak našeg vremena. Kakvi svećenici, takvi i njihovi vjernici."

Najava gostovanja

Na kraju objave Orešković je pozvala gledatelje da prate emisiju: "Gledamo se sutra na HRT4 u 8.30", poručila je.