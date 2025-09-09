Dalić uoči Modrićevog 40. rođendana: "Ovo traje, čini mi se da je on sve bolji i bolji"

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja savršen niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Na maksimirskom stadionu Vatreni su pred više od 20 tisuća gledatelja svladali Crnu Goru s uvjerljivih 4:0 (1:0) i tako upisali četvrtu pobjedu u isto toliko nastupa.

Od samog početka utakmice Dalićevi izabranici kontrolirali su ritam i stvarali prilike, dok su gosti ostali bez ozbiljnijeg odgovora. Ključni trenutak dogodio se u završnici prvog dijela kada je Andrija Bulatović zbog drugog žutog kartona isključen, pa je Crna Gora cijelo drugo poluvrijeme igrala s igračem manje. Hrvatska je to znalački iskoristila i do kraja utakmice napunila mrežu protivnika.

Hrvatska i Češka rame uz rame

Na ljestvici skupine L Hrvatska sada ima maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice, jednako kao i Češka, no Češka je već odigrala pet susreta. Upravo će ogled s Česima u Pragu, zakazan za kraj rujna, biti možda i ključan za rasplet kvalifikacija.

“Uzeli smo šest bodova iz ove dvije utakmice i ispunili plan. Istina je da nam je njihov crveni karton mnogo olakšao susret, ali čestitam igračima – ispunili su cilj i još smo korak bliže Svjetskom prvenstvu. Hvala navijačima, idemo dalje svi zajedno i ponovno se vidimo za 20 dana”, izjavio je nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić.

Emotivan trenutak: Modrićev 40. rođendan

Dalić se posebno osvrnuo na kapetana Luku Modrića, koji će u utorak proslaviti 40. rođendan.

“Uvijek je emotivno kada govorimo o Luki. To traje i traje, scene se ponavljaju, a čini mi se da je on sve bolji i bolji. Ponovno je držao reprezentaciju na okupu”, rekao je izbornik.

Fokus na Prag

Hrvatsku sada čeka gostovanje kod Češke, koje bi moglo odrediti put do Svjetskog prvenstva.

“U Prag idemo sve riješiti. To nam je najvažnija utakmica koja usmjerava ove kvalifikacije. Važno je pobjeđivati i važno je biti u prvoj jakosnoj skupini prije SP-a. Imamo još nekoliko ozlijeđenih igrača, ali nadam se da će nam se Gvardiol i Kovačić vratiti. Imamo širok kadar i vjerujem da ćemo u Prag otići zdravi i spremni”, poručio je Dalić.