Dalić prije SP-a želi najjače suparnike, evo što je rekao novinarima

Hrvatskaje nastup na SP-u iduće godine osigurala kolo prije kraja kvalifikacija pobjedom 3:1 nad Farskim Otocima u Rijeci. Tako joj je zajamčeno prvo mjesto u skupini i izravan odlazak na SP, koji će se igrati u lipnju i srpnju iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je impresivno osigurala SP, ali izbornik Dalić ne prepušta se slavlju: "Pred nama je puno posla, nisam u euforiji i moramo do ožujka naći sve igrače. Treba nam kvalitete i brzine, toga sam svjestan. Želimo li nešto napraviti na Svjetskom prvenstvu, moramo biti još kvalitetniji", izjavio je nakon plasmana na SP.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dalić ne traži samo najbolje igrače za svoju momčad na SP-u nego i najjače suparnike koji će mu testirati ekipu prije najvećeg natjecanja: "Želio bih jake prijateljske utakmice da vidimo gdje smo i da znamo popraviti stvari. U pregovorima smo za turnir s Francuskom, Brazilom i Kolumbijom, ali čekamo ždrijeb skupina SP-a. U svibnju bismo pokušali jednu utakmicu odigrati u Hrvatskoj."

Ako bi Hrvatska igrala protiv Francuske, to bi bila osma utakmica protiv te reprezentacije u osam godina. Veliko rivalstvo između Dalićeve i Deschampsove selekcije traje od finala SP-a 2018. Nakon toga bili su dva puta u skupinama Lige nacija te u četvrtfinalu tog natjecanja ove godine. Protiv Brazila Hrvatska je posljednji put igrala u četvrtfinalu prošlog SP-a i pobijedila ga na penale. Što se tiče Kolumbije, Hrvatska nikada nije igrala protiv nje, prenosi Index.