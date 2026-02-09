Close Menu

Dalić otputovao u Italiju i objavio sliku u zanimljivom društvu

Hrvatski nogometni savez objavio je fotografiju s večere na društvenim mrežama

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić proteklog je vikenda s članovima stručnog stožera boravio u Italiji, gdje je posjetio reprezentativce koji nastupaju u Serie A. Tijekom posjeta organizirana je i zajednička večera, a fotografija s druženja izazvala je duhovitu reakciju Ivana Perišića na društvenim mrežama.

Dalić je u Italiju doputovao u društvu Vedrana Ćorluke te kondicijskih trenera Luke Milanovića i Marina Dadića, a zajedno su pratili četiri utakmice talijanskog prvenstva. Na večeri su se okupili Nikola Moro, Nikola Vlašić, Ivan Smolčić, Martin Baturina, Marin Pongračić, Luka Modrić i Domagoj Bradarić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Petar Sučić i Mario Pašalić nisu se mogli pridružiti druženju zbog klupskih obveza. Sučić je odigrao cijelu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi Intera 5:0 protiv Sassuola, dok Atalantu, za koju nastupa Pašalić, u ponedjeljak očekuje susret s Cremoneseom. Planirano je da se izbornik i njegovi suradnici s obojicom sastanu tijekom ponedjeljka.

Hrvatski nogometni savez objavio je fotografiju s večere na društvenim mrežama, a među komentarima se istaknuo onaj Ivana Perišića. “Kako živite! Lipo vas je vidit”, poručio je, pa u šali dodao: “Mi smrdimo.”

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0