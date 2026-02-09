Dalić otputovao u Italiju i objavio sliku u zanimljivom društvu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić proteklog je vikenda s članovima stručnog stožera boravio u Italiji, gdje je posjetio reprezentativce koji nastupaju u Serie A. Tijekom posjeta organizirana je i zajednička večera, a fotografija s druženja izazvala je duhovitu reakciju Ivana Perišića na društvenim mrežama.

Dalić je u Italiju doputovao u društvu Vedrana Ćorluke te kondicijskih trenera Luke Milanovića i Marina Dadića, a zajedno su pratili četiri utakmice talijanskog prvenstva. Na večeri su se okupili Nikola Moro, Nikola Vlašić, Ivan Smolčić, Martin Baturina, Marin Pongračić, Luka Modrić i Domagoj Bradarić.

Petar Sučić i Mario Pašalić nisu se mogli pridružiti druženju zbog klupskih obveza. Sučić je odigrao cijelu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi Intera 5:0 protiv Sassuola, dok Atalantu, za koju nastupa Pašalić, u ponedjeljak očekuje susret s Cremoneseom. Planirano je da se izbornik i njegovi suradnici s obojicom sastanu tijekom ponedjeljka.

Hrvatski nogometni savez objavio je fotografiju s večere na društvenim mrežama, a među komentarima se istaknuo onaj Ivana Perišića. “Kako živite! Lipo vas je vidit”, poručio je, pa u šali dodao: “Mi smrdimo.”

Izbornik @DalicZlatko je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u Italiji, a tu su prigodu iskoristili za zajedničku večeru u Milanu 🇭🇷 Izbornik je sa suradnicima pogledao četiri utakmice Serie A, a sutra ih još čeka susret s Petrom Sučićem i Marijem… pic.twitter.com/f3u9R5ligx — HNS (@HNS_CFF) February 8, 2026