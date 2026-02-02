Dalić komentirao istup Sigurossona: „Kada sam ja to učinio, nitko me nije podržao“

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić čestitao je hrvatskim rukometašima i izborniku Daguru Sigurðssonu na osvojenoj europskoj bronci. U razgovoru za Večernji list, Dalić je otkrio da ga uspjeh rukometaša podsjeća na uspjeh Vatrenih.

“Velike čestitke našim rukometašima na ovom uspjehu”, poručio je za početak hrvatski nogometni izbornik. “Nekako mi sve ovo sliči na priču naše nogometne reprezentacije – koliko ih u rukometnim institucijama ne cijene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati, zaustaviti na svakakve načine: od smještaja, putovanja do prehrane. A opet, ti dečki, zajedno sa svojim izbornikom, pokazuju naš prkos, inat, ponos i domoljublje”, otkrio je Dalić.

Smatra da velikim nacijama smetaju one male, ali Hrvatska unatoč svemu postiže odlične rezultate.

“Mi smo premali, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto, opet nas nisu uspjeli zaustaviti. Naši dečki bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome, i oni su osvojili još jednu medalju.”

Dalić je posebno pohvalio izbornika Dagura Sigurðssona zbog njegova javnog istupa protiv Europske rukometne federacije tijekom prvenstva, kada nije bio zadovoljan kako tretiraju Hrvatsku.

“Sigurðsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine, a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurðsson napravio, svaka mu čast na hrabrosti”, naglasio je Dalić.

Prisjetio se kako je bojkotirao FIFA-u

Potom se prisjetio kako je i sam bojkotirao svjetsku nogometnu federaciju.

“Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući FIFA-in izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurðssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu”, rekao je Dalić.

Za kraj je još jednom pohvalio izbornika Sigurðssona, ali i neke bivše hrvatske rukometne izbornike, prenosi Telesport.

“Sigurdsson je vrhunski trener i stručnjak. Došao je u Hrvatsku kako bi nešto napravio, u tome je uspio, i svaka mu čast na tome. Ali, i hrvatski su izbornici su osvajali medalje s Hrvatskom, Červar, Goluža, Babić…, dakle nije Sigurðsson ostvario nešto što netko prije njega već nije.”

Na pitanje je li osobno upoznao Dagura Sigurðssona, Dalić je kratko odgovorio: “Ne, nisam. Bit će prilike…”