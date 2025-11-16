Dalić crnogorskim novinarima: "Modrić će sigurno igrati, nećete biti uskraćeni"

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Podgorici igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore. U skupini L je sve riješeno i Hrvatska je kao pobjednik skupine već osigurala izravan plasman na natjecanje koje se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je već izborila nastup na SP-u, ali u Crnu Goru svejedno putuje s imperativom pobjede jer još uvijek ima šansu završiti u prvom bubnju na ždrijebu. Za to joj, uz trijumf u Podgorici, treba i scenarij u kojem Italija i Njemačka u svojim posljednjim susretima ne osvajaju sva tri boda.

Dalićeva momčad u sedam utakmica ostvarila je šest pobjeda i jedan remi protiv Češke te je već kolo prije kraja, svladavši Farske Otoke 3:1, i matematički potvrdila odlazak na Mundijal. Hrvatska je u tom razdoblju postigla 23 gola, a primila samo dva.

Ostaje pitanje hoće li izbornik u Podgorici posegnuti za većim rotacijama, ali je gotovo sigurno da više nećemo gledati sustav s trojicom stopera, što je Zlatko Dalić i sam najavio. Hrvatski izbornik zajedno s Josipom Šutalom održao je konferenciju za medije uoči dvoboja s Crnom Gorom.

Dalić: "Dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali"

"Osigurali smo plasman, ali za nas nisu gotove kvalifikacije, čeka nas teška utakmica, idemo završiti kvalifikacije kako smo i počeli. Neće nam biti lagano, čeka nas motiviran protivnik. Idemo s maksimalnom snagom, dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali", rekao je Dalić u uvodu.

"Nakon dugo godina sam u Crnoj Gori, proveo sam tu lijepe trenutke, ostalo mi je u lijepom sjećanju. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško", nastavio je.

"Svatko tko se bavi ovim poslom osjeća čast voditi reprezentaciju. Ponosan sam i na uspjehe, nema veće časti. Zbog toga i postižemo tako dobre rezultate. Talentirani smo, no svi koji igraju i koji su u stručnom stožeru imaju tu čast. Najkompletniji igrač Crne Gore kroz povijest? Savičević, Mijatović... Bilo je tu puno kompletnih igrača kroz povijest u Crnoj Gori", rekao je.

"Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno"

"Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji i najodmorniji. Nema tu velike razlike, dat ćemo priliku napadačima koji nisu igrali. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage, želimo biti konkretni. Crna Gora je promijenila neke stvari u veznom redu, imaju puno mladih igrača. To je mlada reprezentacija koja se želi dokazati i to je najopasnije", rekao je Dalić.