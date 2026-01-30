Dagur Sigurdsson je uspio! EHF popustio i uvodi velike promjene

Europska rukometna federacija (EHF) službeno je reagirala nakon brojnih kritika zbog rasporeda utakmica na aktualnom Europskom prvenstvu za rukometaše i najavila konkretne promjene koje će se primjenjivati već na sljedećim natjecanjima. Posebno je glasan bio hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson koji se javno pobunio zbog organizacije, javlja Večernji.

EHF je priznao da je trenutni raspored u Danskoj nametnuo prevelik fizički i psihički napor za igrače, ali ističe da su termini definirani mnogo unaprijed u suradnji s organizatorima.

Ovo su promjene rasporeda koje će se uvesti već od sljedećih natjecanja:

EHF EURO za žene 2026. (Poljska, Rumunjska, Češka, Slovačka i Turska) – osigurat će se razdvojeni dani za putovanja i odmor.

EHF EURO za muškarce 2028. (Španjolska, Portugal i Švicarska) – više neće biti uzastopnih dana s utakmicama, a odmor i putovanja bit će jasno odvojeni.

EHF EURO za žene 2028. (Norveška, Danska i Švedska) te svi turniri od 2030. nadalje – planira se uvođenje faze četvrtfinala, što će omogućiti više vremena za oporavak između utakmica, bez povećanja ukupnog broja susreta (maksimalno 9).

Iz EHF-a naglašavaju da žele postići bolju ravnotežu između sportskih potreba, putovanja i medijskih zahtjeva, posebno nakon negativnih reakcija.

"Rasporedi utakmica za nadolazeća EHF EURO prvenstva bit će prilagođeni kako bi se smanjilo opterećenje igrača i osigurala što bolja ravnoteža za sve sudionike u pogledu dana odmora i putovanja", zaključuju iz EHF-a.