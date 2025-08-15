Dačić potvrdio uhićenje hrvatskog državljanina

Srpski ministar policije Ivica Dačić izjavio je da su trojica stranih državljana sinoć uhapšena zbog napada na policiju tijekom prosvjeda i naveo da je jedan od uhapšenih državljanin Hrvatske, drugi državljanin Slovenije, a treći Italije.

Dačić je rekao da je uhapšen državljanin Hrvatske Bruno Horvat koji je napao pripadnika Žandarmerije na uglu Nemanjine i Resavske ulice sinoć oko 23.30 sati.

Naveo je da je Horvat ušao u Srbiju iste večeri na graničnom prijelazu kod Šida i upitao što državljanin Hrvatske traži na prosvjedu u Srbiji i što bi se dogodilo da je "neki Srbenda iz Srbije" otišao u Zagreb i tamo napao policijske službenike, piše N1.

"Policija će reagirati u skladu sa zakonom"

Ministar Dačić pozvao je danas sve na mir i suzdržanost i upozorio da nitko nema pravo napadati policiju, ističući da će policija uvijek reagirati u skladu sa zakonom.

"Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti", rekao je Dačić na konferenciji za novinare govoreći o sinoćnjim prosvjedima na kojima su sudionici napali pripadnike policije.

Istaknuo je da policija ima obavezu osiguravati stabilan javni red i mir.

"Svako mora poštovati zakon. Vidjelo se ovdje dobro što je bio cilj, vidjelo se dobro da i bez prisutnosti pristaša Srpske napredne stranke, a u nekim gradovima su napadnuti i prostori Socijalističke partije Srbije, znači i bez ikakvog povoda ili prisutnosti naših pristaša ili pristaša SNS-a, napadnuti su, zapaljeni, opljačkani prostori Srpske napredne stranke", naveo je Dačić.

Sinoć ozlijeđeno 75 policajaca, u posljednja tri dana ozlijeđen 121 policajac

Ivica Dačić izjavio je danas da je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 policajaca, kao i da je u posljednja tri dana ozlijeđen 121 policijski službenik, od kojih devet, prema izvješćima liječnika, ima teške tjelesne ozljede.

Dačić je, obraćajući se novinarima, rekao da je policija sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta i da su demonstranti pokušali nasilno probiti kordone, da su policiju gađali kamenicama, ciglama, plastičnim bocama napunjenim vodom.

Također, kako je naveo Dačić, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Naveo je da je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

"Brutalan napad na policiju i državu Srbiju"

Ministar unutarnjih poslova izjavio je da je zbog napada na policiju tijekom sinoćnjih prosvjeda u više gradova Srbije privedeno 114 osoba, da su podnesene 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, kao i da je zabilježeno 11 prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa.

"Te osobe će biti ili su već predane nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužiteljstvu, na daljnje postupanje, kako će se ta djela kvalificirati i hoće li se uopće kvalificirati više nije u našim rukama i tko će biti zadržan, a tko će biti pušten nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije", rekao je Dačić u obraćanju novinarima.

Dodao je da je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 pripadnika MUP-a i istaknuo da je to brutalan napad na policiju i državu Srbiju, javlja Tanjug.

"Policajci su oličenje države, policajci predstavljaju državu, policajci nikoga ne napadaju, oni štite javni red i mir", istaknuo je Dačić.