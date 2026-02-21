Dabro uzvratio: "Znam da smetam moćnim strukturama iz sjene"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro oglasio se na Facebooku nakon što je Nedjeljni Jutarnji list na naslovnici objavio tekst o njegovoj obiteljskoj prošlosti. Poručio je da “zna da smeta” te ustvrdio kako iza objave stoje “moćni ljudi” i “strukture iz sjene”.

Na naslovnici objavljenoj 22. veljače istaknuta je njegova fotografija uz naslov “Na Dabrinoj srpskoj djedovini”, dok se u podnaslovu navodi kako su ga u školi zvali Srbin te da mu je dio obitelji stradao od ruke Hrvata.

Dabro je reagirao objavom pod naslovom “ZNAM DA SMETAM”, tvrdeći da je meta napisa zbog svog prijedloga zabrane komunističkih simbola.

“Znao sam ja kome stajem na žulj svojim prijedlogom zabrane komunističkih simbola. Moćnim lutkarima iz sjene, nasljednicima i đacima onih koji su uveli komunističku strahovladu na kostima stotina tisuća Hrvata koje danas iskapamo iz masovnih grobnica”, napisao je.

U objavi navodi kako tekst, prema njegovu mišljenju, nisu pisali “novinarski šegrti”, nego “vrlo moćni ljudi”. Istaknuo je i da činjenica da mu je majka Srpkinja nikada nije bila skrivena.

“Kad tim strukturama stanete na žulj, obiteljsko je stablo predmet novinskih naslovnica, dijele se rodni listovi, a krvna zrnca broje se s TV ekrana”, poručio je, optužujući list za difamaciju.

Osvrnuo se i na navode o članu svoje obitelji, pojašnjavajući da mu je Mišo ujak, a ne stric, te da je njegov otac Pavo bio branitelj Odžaka i pripadnik Hrvatske vojske do lipnja 1995. godine.

“Udbaške metode trebale bi me valjda uvjeriti da odustanem. Da se povučem bez zabrane komunističkih simbola jer se igram s opasnim stvarima. Ali ako išta znaju o meni, a očito je da su me dobro proučavali preko svojih agenata, trebali bi znati da ne dam na obitelj i da se ne povlačim lako”, napisao je.

Dabro je posljednjih dana izazvao oštre reakcije dijela javnosti nakon što je na pokladnoj proslavi u Komletincima pjevao stihove kojima se veliča ustaški poglavnik Ante Pavelić.

Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante… pic.twitter.com/8CHqAHnj0z — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) February 15, 2026