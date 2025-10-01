Dabro nakon optužnice: "Doć će maca na vratanca"

Općinsko državno odvjetnštvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Josipa Dabre jer je djetetu dao pucati iz puške.

'Ne bojim se za svoju nevinost', komentirao je Dabro novinarima u Saboru, prenosi N1.

'Ne smijem komentirati detalje istrage, ali optužnicu ne mogu komentirati jer je nisam dobio. Vjerujem u hrvatsku pravnu državu. Nije mi žao. Svatko neka radi svoj posao. Ako sam za nešto kriv, odgovarat ću. Ne bježim od odgovornosti, ako se dokaže. Ali, ako se radi o inkriminacijama iz veljače, onda se ne bojim za svoju nevinost', poručio je Dabro.

Kazao je da snimku na kojoj dijete puca nije vidio, a potvrdio je i da ostaje u Saboru.

'Ovdje se radi o političkom progonu. Otpočetka je cilj eliminirati me. Ako to nije jasno svima u ovoj zemlji, onda netko ovdje nema zdrav razum. Vidjeli ste što se događa posljednjih tjedana u Hrvatskoj, ali hrvatski narod u ovoj državi je dobrim dijelom inteligentan, pametan i razumije stvari', smatra.

Ponovio je da nije primjereno to što se vidjelo na puštenim snimkama. Također, tvrdi da je sporni kalašnjikov na njima u vlasništvu Marija Radića - zbog čega je morao u policiju na ispitivanje.

'Žao mi je zbog toga, nisam to smio napraviti. Kao što sam rekao, ovo je djelo Marija Radića, agenta s Batajnice... Ali, doć će maca na vratanca. Stara je to izreka', dodao je.

Smatra da je sve ovo dio pokušaja izbacivanja Domovinskog pokreta iz Vlade. 'Pozadina je puno dublja, a vrijeme će pokazati jesam li u pravu ili ne' zaključio je.