DA SE NE ZABORAVI Ani Ćupić i Ante Špaleta pobjednici utrke „Dani sjećanja od Škabrnje do Vukovara”

Više od 300 sudionika 9. Atletske utrke „Dani sjećanja od Škabrnje do Vukovara” u subotu je odalo počast žrtvama Škabrnje i svim žrtvama Domovinskog rata.

U uvodnom dijelu programa natjecatelje i goste su pozdravili načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara i izaslanik zadarskog župana Josipa Bulavera, Ivan Šimunić. Sudionici utrke, koji su u Škabrnju stigli iz svih dijelova Hrvatske, zapalili su svijeće kod spomen-obilježja Ranjena golubica, gdje im se obratio ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.

Direktor i osnivač utrke brigadni general Mladen Mikolčević, nije bio u mogućnosti doći u Škabrnju, ali sudionicima je poslao poruku;

„Dragi mladi sportaši gradite sebe kao ljudi, budite svjetlo nade i opstanka hrvatskog naroda u našoj predivnoj zemlji Hrvatskoj. Mi hrvatski branitelji obranili smo Domovinu. Čuvajmo je za buduće naraštaje.“

Uslijedio je sportski dio ove tradicionalne manifestacije u kojem su se prvo održale dječje utrke na dionicama od 100 do 500 metara. Najbolji po starosnoj dobi i disciplinama dobili su odličja za plasman (prva tri mjesta), a svi koji su prošli ciljem medalje za sudjelovanje kao trajnu uspomenu na ovaj događaj. Na malim utrkama nastupili su članovi atletskih klubova HAK Sv. Ante Poličnik, AK Biograd, AK Olympionik Zadar, ASK Zadar, AK Alojzije Stepinac Zadar, AŠK Rogovo Sv. Filip i Jakov te učenici osnovnih škola Vladimir Nazor Škabrnja i Zadarski otoci Zadar.

U glavnoj utrci na 5 kilometara u ženskoj konkurenciji najbrža je bila Ani Ćupić (MUP-Policijska škola „Josip Jović“) s vremenom 21:58, druga je ciljem prošla Natalija Gulin (AK Biograd) s rezultatom 22:03, a treće mjesto zauzela je Kjara Miočev (AK Agram) s vremenom 22:17.

U muškoj konkurenciji slavio je Ante Špaleta (MK Festina Lente) s vremenom 17:28, drugi je bio njegov klupski kolega Dragan Romić s rezultatom 17:43, dok je treće mjesto osvojio Marcel Radoš (Atletski klub Plitvice) s vremenom 18:21.

Najstariji sudionik utrke bio je 78-godišnji Marijan Sorić, a najmlađa sudionica desetogodišnja Kate Bajlo. Nagradu Fair Play Mile Ivković osvojio je Milan Župan iz AK Velebit Gospić.

Posebno valja istaknuti nastup više od 50 kadeta Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik - policijska škola Josip Jović iz Zagreba predvođenih Velimirom Cerjakom.

Organizator utrke, kojom je počeo program obilježavanja 34. obljetnice stradanja Škabrnje, bio je Atletski klub Sveti Ante Poličnik uz podršku Atletskog saveza Zadarske županije, Hrvatskog atletskog saveza, Sportske zajednice Grada Zadra, Općine Škabrnja, Udruge hrvatskih branitelja Škabrnja, Hrvatskih šuma, Narodnog muzeja Zadar, Carwiza, Arilea i drugih partnera.