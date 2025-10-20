Utakmicom Gorice i Varaždina (1-3) završilo je 10. kolo HNL-a. Joško Jeličić analizirao je događanja u ovom kolu u emisiji na MAX Sportu.

Istra 1961 - Hajduk 0-3

- Imam veliko poštovanje prema Garciji. Internet pamti sve njegove izjave, a najbolje bi bilo da ih izbriše jer sve što je govorio ne drži vodu. Vučević je nedavno dao intervju i očito je da ne postoji pretjerano povjerenje prema Garciji. Da sam Garcia rekao bih sljedeće: "Pobjegao bih od svoje ideje, us... sam se otkaza". Znam da ima dobru otpremninu, ali drago mi je što je u ovoj pauzi rasčistio sam sa sobom i vratio se na tvorničke postavke i na svoju ideju. Meni kao hajdukovcu bilo je jako lijepo gledati ovu utakmicu. Kompletna utakmica Hajduka u svim segmentima igre. Uživao sam, a kao hajdukovac sam jako sretan jer je on odlučio slušati sebe - rekao je i dodao:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Krovinović mora igrati. Znam da je on uvijek meta, ali dinamika, kvaliteta igre ovisi o njemu - rekao je Jeličić, pišu 24sata.