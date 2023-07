"DA NE KAŽEŠ DA NISI PROBAO" Policajac za vrijeme pretresa stana marendao sir i čvarke: 'Nisam jeo iz tanjura'

Snimka, i dalje policiji nepoznatog autora načinjena mobitelom na kojoj Tomislav Sabljo (41), nekadašnji USKOK-ov optuženik, u svome stanu na zagrebačkim Srednjacima tijekom policijskog pretresa jede i potiče policajce da "krkaju" sir i ostale delicije na stolu, usjekla se u kolektivno pamćenje.

Javnost je ostala šokirana, ujedno se i pošteno nasmijala, a PU zagrebačku je zaprepastila pa je načelnik Marko Rašić odmah posegnuo za pravnim "alatima" protiv trojice policajaca. Neprofesionalno i neprimjereno ponašanje stajalo ih je, prema Zakonu o policiji, udaljenja iz službe i disciplinskog postupka koji je u tijeku zbog teže povrede službene dužnosti, piše Jutarnji list. Dvojici je, kako doznaju, izrečena disciplinska sankcija točnije novčana kazna u visini 10 posto mjesečne plaće - jednom naredna četiri mjeseca a drugom dva. A oslobođeni su u dijelu da nisu uporabili sredstva prisile ili vezivanja u danom momentu iako je Sabljo bio lišen slobode. U konačnici MUP-ov disciplinski sud je stavio van snage rješenja o njihovu privremenom udaljenju iz službe pa se isti mogu vratiti na posao, a na donesene presude obje strane imaju pravo žalbe drugostupanjskom disciplinskom sudu MUP-a u roku od 15 dana.

Sve se zakuhalo zbog tzv. kasnog Sabljina ručka u svojstvu osumnjičenika i kušačkih zalogaja jednog policajca koji se odvijao 11. prosinca 2021. godine između 16.20 i 17 sati. Temeljem sudskog naloga policajci su "okupirali" Sabljin stan. Radila se pretraga njegova doma i vodio se zapisnik. Sabljo se očito nije previše brinuo o svojoj sudbini i povratku iza rešetaka nakon samo četiri dana na slobodi, jer je smireno i opušteno u svome stilu, ako je suditi prema snimci, sjedio za kuhinjskim stolom, jeo sarmu i pričao.

"Ti si najbolje prošao. Ti pišeš dok oni rade. Probaj čvarke, čvarci su dobri"

"Ajde probaj komad sira, ajde ti probaj da ne bi reko da ti nisam dao, ajde ti meni samo Roki krkaj. Neće tebi nitko govoriti koliko ćemo mi pojesti. Ti si najbolje prošao. Ti pišeš dok oni rade. Probaj čvarke, čvarci su dobri" – govorio je Sabljo policajcu koji mu je sjedio s lijeva za stolom. Policajac je posegnuo za grizom. Jednim pa drugim, ali to nije jedino što se tom policajcu stavljalo na teret. Njegovim nadređenima je bilo sporno i to što je dopustio Sablji da se koristi priborom za jelo točnije vilicom i nožem jer su to predmeti pogodni za napad, samoozljeđivanje ili, pak, za bijeg. Čelni čovjek policije pregledom sporne snimke smatra da su upravo tim nepromišljenim i neprofesionalnim potezom izravno bile ugrožene sve prisutne osobe počevši od samih policajaca pa do odvjetnika i svjedoka pretresa doma, piše Jutarrnji list.

Inače, po dolasku u stan na pretres, policajci su zatekli Sabljinu suprugu i odvjetnika, a hrana je već bila na stolu. Jedan od policajaca je ustvrdio da ih je pred kraj pretrage Sabljin odvjetnik zamolio da Sabljo pojede prije nego ga odvedu pritvorskom nadzorniku. S obzirom da u nekoliko dotadašnjih postupanja prema Sablji isti nije pravio probleme, toga puta nisu smatrali da postoji bilo kakva ugroza pa mu je dozvoljeno da pojede. A da ih netko za stolom snima, policajac primijetio nije. Pretpostavlja da ih je snimio Sabljin branitelj koji je jedini, navodno, sjedio za stolom.

"Želio bih samo napomenuti kako sam ja probao hranu iz kurtoazije"

- Što se tiče te moje nesretne konzumacije hrane, dokazne radnje su same po sebi uvijek stresne pa mi pokušavamo smiriti tenzije. Ljudi nas često ponude kavom i sokom. I to prihvatimo iz pristojnosti. Želio bih samo napomenuti kako sam ja probao hranu iz kurtoazije i nisam ju jeo iz tanjura – branio se policajac koji je na snimci u kadru sa Sabljom i jede.

Policajac, pak, kojeg Sabljo dok jede za stolom doziva prezimenom te mu govori kako nema ni za vodu, naveo je da konzumaciju za stolom nije vidio jer je u to vrijeme radio pretres kupaonice i kopao po vodokotliću. Naime, Sablju je više puta uhićivao do tada, a kako je bilo i radi droge, pretraživao je vodokotlić u koji dileri često znaju sakrivati opijate ali i jer mu je Sabljina žena rekla da je isti u kvaru. No Sabljin je vodokotlić toga puta bio čist. A kad se sa svjedocima i kolegom vratio do stola, ni Sabljo ni kolega, ustvrdio je, nisu jeli.

Podsjetimo, sporna snimka nastala je nedugo nakon što je Sabljo izašao na slobodu iz istražnog zatvora gdje je proveo dvije i pol godine nakon uhićenja u akciji Tebra. Na slobodi se uspio zadržati svega četiri dana jer je potom uhićen zbog iznude Z.G.(79) pa su mu radili pretres stana. Inače, svi postupci protiv Sablje su obustavljeni s obzirom da je prije dva i pol mjeseca ubijen tijekom noćnog izlaska u narodnjački klub Ritz kada ga je tijekom okršaja, prema prijavi policije, ubio zaštitar Kristijan Knego.