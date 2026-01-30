Cvitković Đone: HDZ i NL Jadrijević godinama kritiziraju "Buljograd", a onda glasaju za Buljev proračun

Predsjednik Kluba vijećnika MOST-a u Gradskom vijeću Sinja, Željko Cvitković Đone, oglasio se priopćenjem u kojem oštro kritizira HDZ i Nezavisnu listu Jadrijević zbog, kako navodi, nedosljednog političkog djelovanja u odnosu na aktualnog gradonačelnika Mira Bulja.

Cvitković ističe kako su upravo te političke opcije godinama bile najglasniji kritičari načina upravljanja gradom, koji su same prozvale „Buljogradom“, opisujući ga kao grad improvizacije, sukoba i stalnih napetosti. Unatoč tome, naglašava, u ključnom trenutku – prilikom izglasavanja proračuna – upravo su HDZ i NL Jadrijević podržali Buljev prijedlog.

„Ako je to ‘Buljograd’, zašto ste ga podržali? A ako nije, zašto ste godinama obmanjivali građane?“, poručuje Cvitković, dodajući kako se, prema njegovu mišljenju, ne može istodobno predstavljati kao alternativa gradonačelniku i biti njegova najvažnija potpora u najvažnijoj odluci godine.

Predsjednik Kluba vijećnika MOST-a upozorava kako se javne kritike ne mogu pomiriti s ponašanjem u vijećnici te da građani Sinja jasno razlikuju borbu za grad od borbe za vlastite političke interese. Posebno problematičnim smatra situaciju u kojoj se govori o kulturi dijaloga, dok se istodobno bez jasnog obrazloženja podržava proračun političkog protivnika.

Na kraju poručuje kako „Buljograd“ ne opstaje sam od sebe, već da ga netko mora održavati i politički podržavati, ustvrdivši da to ovoga puta nisu učinili građani Sinja, nego oni koji se u javnosti predstavljaju kao oporba gradonačelniku.