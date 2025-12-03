Cvita je na rubu, plače cijelo vrijeme! Ante je neumoljiv, no Rajka ga podsjeća: 'Sjećaš se što si rekao kad si upoznao Mirjanu?'

Jakov je u sve većem problemu, prijeti mu i Goli otok. Sestrama Runje prijete mještani Vrila zbog tvornice, no u obranu im je stao hrabri general Badurina. Cvita je sve lošije i preispituje sve svoje odluke, a najteže joj je zbog Nikole. Ljubavi unatoč, Cvita je počela razmišljati o raskidu zaruka. Dok se ona preispituje, Nikola je odlučan.

Jasan je i prema svome ocu i prema svojoj tetki Rajki. "Sve zbog proklete zemlje, kako te nije sram", pitao je Nikola Antu Vukasa. "Ja sam Vrilo i ja odlučujem", zaključio je Ante. Sukob sa sinom ga je pogodio, no Ante je nepokolebljiv u svojim planovima.

Rajka se trudi biti tampon zona između oca i sina, a kasnije u razgovoru nasamo prisjeća se s Antom početka njegove ljubavi s Mirjanom. "Sjećaš se što si nam rekao kada si upoznao Mirjanu? E, ja se sjećam", otkrila je Rajka. Jesu li otac i sin sličniji nego što misle?

